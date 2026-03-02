千億級整合告吹後....陸算力巨頭中科曙光加速技術開發、做開放生態

在全球AI浪潮下，外界關注大陸國產算力巨頭之一的中科曙光近期發展。中科曙光戰略合作部總監陳衎2月28日在上海市政府記者會後受訪表示，中科曙光產品迭代速度會加快，發揮技術引領帶頭的作用，並做開放生態，與合作夥伴實現共贏。

中科曙光主要業務在於高端計算、存儲、數據中心等，在大陸市場佔有率較高。去年發布全球首款單機櫃級640卡超節點scaleX640；在數據中心方面，則採用全浸沒式液冷技術，能把PUE值降到1.04以下，大大節省能耗，在綠色數據中心也位居領先地位。

陳衎表示，公司重點發力高端計算與超節點兩大板塊，超節點業務提供包含算力、液冷在內的集群整體方案，並整合產業鏈生態。 全浸沒液冷技術已在華東昆山落地，上海目前尚未有項目，未來拓展值得關注。

陳衎稱，當前全球科技賽道中最火熱的AI與電力能源兩大領域，而中科曙光恰好在這兩方面均形成了深度佈局與核心能力：在AI與高端計算領域，公司憑藉先發優勢，能夠快速響應並協助政府解決算力基礎設施建設的關鍵需求;在數據中心節能領域，公司掌握風冷與液冷相結合的先進散熱技術，為解決高密度算力帶來的能耗難題提供了強有力的支撐。在基於「提供算力」與「降低能耗」這兩大核心能力，公司在AI驅動的新一輪增長中佔據有利位置，未來增長空間廣闊

陳衎指出，中科曙光致力於拉通並整合上下游產業鏈，將充分發揮橋梁紐帶作用，重點做好「引進來」與「走出去」。其中，引進來指的是積極對接上海政府，將大陸全國上下游優秀企業引入上海，促進產業集聚;走出去指的是將上海本地先進應用方案總結提煉，向全國乃至海外輸出，推廣「上海經驗」，構建一個互利共贏的產業生態。

海外業務方面，陳衎表示，公司控股的曙光數創，作為數據中心業務的核心主體，不僅在國內市場深耕，還積極拓展海外業務，在東南亞地區已布局新加坡，並參加當地數據中心產業大會，同時在馬來西亞也建立了產業合作。

陳衎也指出，上海政府提供政策上有兩大方面正好符應他們當前需求：一是人工智慧產業聚集地的政策，能夠讓他們接近客戶，可以快速跟客戶對接並作產業適配；二是人才方面，上海浦東新區有「明珠計劃」，扶持本地化人才，可以協助他們解決高端人才需求的問題；三是上海在本地有三個針對企業的補貼：算力券、模型券與語料券，大幅降低了AI門檻，對大模型廠家而言，能更勇於嘗試落地模型應用，等同於幫助了他們的客戶，也幫助了他們。

此前引起全球市場關注的陸國產算力兩大巨頭海光信息與中科曙光重組併購，當時有觀點認為這類似於「輝達-超微」兩大巨頭的整合，但該案在去年底宣布終止。界面新聞報導，當時海光信息表示，將繼續以高端晶片產品為核心，聯合中科曙光在內的產業鏈上下游企業和其他參與者共同投入到AI全棧產品及解決方案研發中。中科曙光方面也表達類似的態度。