英對俄制裁涉中企 陸商務部：將採必要措施維護權益
英國早前公布擴大對俄羅斯制裁名單，當中涉及多家中國大陸企業，大陸商務部發言人回應稱，英國做法是沒有國際法依據，也未經聯合國授權的單邊制裁，中國對此強烈不滿並堅決反對，敦促英國從維護中英關係發展良好勢頭出發，立即糾正錯誤做法，撤銷對有關中國實體的制裁。
該發言人表示，英國已多次以涉俄為由，對中國大陸企業採取列單措施。而在烏克蘭危機問題上，中國一貫依法依規嚴格管控軍民兩用物項出口，中俄企業正常交往合作不應受到干擾和影響。
發言人又稱，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益。
英國上周二在俄烏戰爭四周年之際，宣布對俄羅斯近300個目標實施制裁，其中包括全球最大石油管道公司之一的俄羅斯石油管道運輸公司（Transneft），包括39家中國企業。
