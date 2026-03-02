快訊

英對俄制裁涉中企 陸商務部：將採必要措施維護權益

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
英國早前公布擴大對俄羅斯制裁名單，當中涉及多家中國大陸企業，大陸商務部發言人回應稱，英國做法是沒有國際法依據，也未經聯合國授權的單邊制裁，中國對此強烈不滿並堅決反對，敦促英國從維護中英關係發展良好勢頭出發，立即糾正錯誤做法，撤銷對有關中國實體的制裁。

該發言人表示，英國已多次以涉俄為由，對中國大陸企業採取列單措施。而在烏克蘭危機問題上，中國一貫依法依規嚴格管控軍民兩用物項出口，中俄企業正常交往合作不應受到干擾和影響。

發言人又稱，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益。

英國上周二在俄烏戰爭四周年之際，宣布對俄羅斯近300個目標實施制裁，其中包括全球最大石油管道公司之一的俄羅斯石油管道運輸公司（Transneft），包括39家中國企業。

美以聯手攻伊 陸學者：美國欲掌控全球能源命脈

英防相：伊朗報復行為日益無差別 有指管失控隱憂

中東戰火起…王毅通話俄外長 批美公然擊殺國家領導人不可接受

美伊開戰 英法不希望事態升級

港媒：許仰天罕見亮相 或為SHEIN赴港上市鋪路

在2月24日廣東省高質量發展大會上，網上時裝零售商SHEIN（希音）創辦人許仰天罕見公開亮相，成為全場焦點。這位過去極為神秘、網上真容難尋的大陸企業家，此次以白襯衫、酒紅領帶的正式形象登場，打破SHEIN「創辦人神隱」標籤。

小米高端手機報捷 去年西歐銷量勁揚40%

小米集團合夥人、集團總裁盧偉冰近日在全球發布會上表示，2025年小米在西歐高端機銷量增約40％。小米集團同時面向全球市場發布小米17、小米17 Ultra和Leitzphone三款高端旗艦手機。

陸製全球首款機器人手機亮相 搭載「四自由度」雲台系統

據新華社報導，榮耀終端公司1日在西班牙巴塞隆納推出新品機器人手機，並提出「增強人類智慧」概念。

中東戰火蔓延 陸港股市油氣黃金類股集體走高

美國和以色列上周六對伊朗發動軍事行動後，目前戰火已蔓延至中東多國。受此影響，陸港股市周一開盤後，油氣股集體大幅高開，中國海油等多檔個股漲停，黃金類股也同步走強。

阻升人民幣 大陸外匯風險準備金率今起降至0

人民幣對美元於2025年底升破7.0關口，隨後仍持續走強。為此，中國人民銀行（大陸央行）上周五宣布，3月2日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調至0。上海第一財經指出，此舉可降低企業遠期購匯成本、支持實體經濟匯率風險管理，同時釋放逆周期調節信號，緩和近期人民幣偏快升值走勢。

