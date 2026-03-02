政策無助頹勢 中國2月新建住宅價格跌速創3年來最快

調查顯示，中國2月新建住宅價格下跌速度創3年多來最快，凸顯房市在政策持續支持下仍難以觸底反彈。

綜合陸媒報導，中國房市機構中指研究院1日發布的最新數據顯示，與上月相比，中國100個城市新建住宅平均銷售價格2月下跌0.04%，結束了1月0.18%的上漲態勢。據路透社，這是自2022年12月以來最大月減幅度。

與上年同期相比，100個城市新建住宅平均價格上漲2.37%，每平方公尺人民幣1萬7107元（約合每坪人民幣5萬6元）。

據分析，受到春節假期影響，2月中國房市進入淡季休整期，各地政府與房企推出購房節、降價促銷等活動，新推出的項目整體較少，以去存量為主。

中國官方統計的70個城市2月房價數據將於16日公布。

房地產市場曾是中國經濟增長的重要動能，市場持續低迷已侵蝕家庭財富，抑制消費。自2021年房地產市場陷入危機以來，中國政府雖提出多輪支持政策，包括放寬買房限制和降低頭期款要求，需求依然疲軟。

中國各大城市陸續鬆綁購房政策，上海上週發布針對房市的7項新措施，進一步降低在滬購房門檻，其中非上海籍居民家庭或成年單身人士，自購屋之日前在上海連續繳納社會保險或個人所得稅滿一年及以上的，在外環外購買住房不再限套數，在外環內限購一套住房。此前，滿足相關條件的非上海籍人士僅可購買上海外環外的住房。

國際金融服務機構麥格理集團首席中國經濟學家胡偉俊在一份研究報告中指出，「這類措施或能短期提振市場，但無法扭轉整體下行週期」。

胡偉俊說，中國房市崩盤導致房價跌至2016年水準，要扭轉這一趨勢需要更強而有力的政策干預來重塑市場預期。不過，他不認為中國決策者現階段會提出「非常規措施」。

中國兩會（全國人大、政協年會）前夕，外電引述國際投行分析稱，房地產政策是市場關注的重點之一。花旗集團預期，北京很可能重申支持新的發展模式，即聚焦更高品質住房並以市場穩定為核心，進一步放寬房市限制的決定則留給地方政府。繼上海近期放寬買房限制後，預計北京和深圳也將跟進。

中指院的報告並表示，今年是中國房市止跌回穩的關鍵之年，房市依然是經濟穩定增長的重要支撐。報告認為，兩會期間提出的房地產政策，短期預計將繼續聚焦「控增量、去庫存、優供給」，中長期則要關注「十五五」（2026年至2030年）規劃綱要對房地產高品質發展的總體定調。

隨著春節假期的季節性因素消退，中指院認為，中國房市的積壓需求有望逐步釋放，開啟溫和復甦行情。