港媒：許仰天罕見亮相 或為SHEIN赴港上市鋪路

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
SHEIN創辦人許仰天日前罕見公開亮相，或為希音在香港上市鋪路。（圖／截自廣東衛視） 賴錦宏
在2月24日廣東省高質量發展大會上，網上時裝零售商SHEIN（希音）創辦人許仰天罕見公開亮相，成為全場焦點。這位過去極為神秘、網上真容難尋的大陸企業家，此次以白襯衫、酒紅領帶的正式形象登場，打破SHEIN「創辦人神隱」標籤。

香港星島日報指出，SHEIN於2008年在南京創立，最初叫「ZZKKO」，經營出口業務。2012年看準快時尚女裝賽道更名SHEIN，並把大陸電商的個性推薦模式搬到海外，迅速風靡歐美Z世代。為了海外擴張，SHEIN刻意淡化中國大陸標籤，2019年起更逐步把總部遷往新加坡，部署在歐美上市。

不過在經濟民族主義、地緣政治壓力、監管透明度要求等考驗下，SHEIN上市之路處處碰壁，歐美業務也屢遭多國政府「針對」。例如去年2月，川普政府大幅提高跨境小額包裹，矛頭直指SHEIN等中國大陸電商。

去年市場傳出SHEIN已放棄紐約、倫敦上市的計劃，並通過保密途徑申請香港上市，但最終要獲得中國監管機構的批准。

報導稱，許仰天此次高調現身官方場合，絕非簡單企業宣傳，而可視為一次精心計劃的戰略表態。他主動透露SHEIN的出口規模、供應鏈布局與就業帶動等數據，向監管層與資本市場展示透明化決心。

此外，許仰天還明確強調 SHEIN「立足廣東」，宣布未來三年在粵投入超過百億元人民幣建設智慧供應鏈，帶動近間家供應商與數十萬人就業，以巨額投資承諾鞏固政策支持。

星島日報認為，許仰天這次露面可以解讀為出海電商巨頭在全球貿易風浪中，重新選定方向、穩定基本盤的現實選擇，其未來動態值得關注。

此外，許仰天露面後，包括鳳凰網等陸媒曾報導這位「中國最神秘的億萬富豪，這次終於露面了」等相關文章，但隨後被撤文。

資本市場 SHEIN 地緣政治

