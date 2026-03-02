快訊

深圳欠薪保障金墊付創紀錄 反映經濟情勢

中央社／ 台北2日電

上海深圳是中國唯二實施「欠薪保障金墊付」制度的城市。深圳官方2024年墊付欠薪人民幣7318.66萬元（約新台幣3.3億元），創下歷年紀錄，這些被墊付公司不少已破產，數據體現經濟冷暖。

財新網今天報導，深圳欠薪保障制度從1996年就借鑒香港經驗提出，其資金來源有3：向每家用人單位每年徵收的欠薪保障費、財政補貼，以及欠薪保障基金的利息和接受捐贈。

不過，為減輕中小微企業負擔，保障費在2018—2022年、2023—2025年間兩次階段性暫停徵收，至今未恢復。

根據深圳人社局官網公布的資金信息，2024年，全市共使用欠薪保障基金為4044名員工墊付欠薪7318.66萬元，共追回墊付欠薪986.43萬元，基金當年結餘為-4953.41萬元。

報導說，這是有數據披露以來，該基金墊付欠薪金額最多的一次。自2018年至今，深圳欠薪保障基金每年墊付金額都在3000萬元以上，其中橫跨疫情期間的2020年和2022年突破5000萬元，2023年下滑至4152.63萬元，而2024年在此基礎上的增幅超過76%。

想要符合官方墊付薪資的資格，法院必須受理該用人單位的破產申請，或是其主要負責人隱匿逃逸。所墊付的薪資，則是原薪資的6成。

另外，僅2025年第一季，深圳欠薪保障基金就已為130家用人單位墊付超過2055萬元，其中60家是申請破產。高額欠薪企業多為製造業、科技公司等。此外，還有不少教培、餐飲、物流等公司也涉及。

農民工遭欠薪一直是中國社會難以根治的問題，甚至是官方單位帶頭欠薪、新官不理舊帳等。隨著房地產市場低迷、整體經濟走下坡，解決欠薪問題更加困難。

近年來，中國人社部持續要求各地根治農民工欠薪問題，多次開展冬季專項行動。不過，欠薪保障金僅在上海、深圳兩個地方試點，遠未推廣到全國。

2020年5月起實施的國務院「保障農民工工資支付條例」，規定各區要成立應急周轉金。這與欠薪保障金是兩種不同制度，資金為財政資金，同時只是墊付部分工資或基本生活費

在這則新聞下方的留言中，有網友留言：「可想而知目前的企業、民眾的生存環境」；也有人認為，這個立意良好的制度在經濟情況好的省市更容易實施；還有人提醒：「委內（瑞拉）和伊朗本質都是經濟問題，大規模的老百姓生活得不到保障，那自然就容易亂」。

陸製全球首款機器人手機亮相 搭載「四自由度」雲台系統

據新華社報導，榮耀終端公司1日在西班牙巴塞隆納推出新品機器人手機，並提出「增強人類智慧」概念。

中東戰火蔓延 陸港股市油氣黃金類股集體走高

美國和以色列上周六對伊朗發動軍事行動後，目前戰火已蔓延至中東多國。受此影響，陸港股市周一開盤後，油氣股集體大幅高開，中國海油等多檔個股漲停，黃金類股也同步走強。

阻升人民幣 大陸外匯風險準備金率今起降至0

人民幣對美元於2025年底升破7.0關口，隨後仍持續走強。為此，中國人民銀行（大陸央行）上周五宣布，3月2日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調至0。上海第一財經指出，此舉可降低企業遠期購匯成本、支持實體經濟匯率風險管理，同時釋放逆周期調節信號，緩和近期人民幣偏快升值走勢。

港媒：許仰天罕見亮相 或為SHEIN赴港上市鋪路

在2月24日廣東省高質量發展大會上，網上時裝零售商SHEIN（希音）創辦人許仰天罕見公開亮相，成為全場焦點。這位過去極為神秘、網上真容難尋的大陸企業家，此次以白襯衫、酒紅領帶的正式形象登場，打破SHEIN「創辦人神隱」標籤。

小米高端手機報捷 去年西歐銷量勁揚40%

小米集團合夥人、集團總裁盧偉冰近日在全球發布會上表示，2025年小米在西歐高端機銷量增約40％。小米集團同時面向全球市場發布小米17、小米17 Ultra和Leitzphone三款高端旗艦手機。

首家7S店…人形機器人租賃 接單接不完

春節假期剛過，武漢光谷人形機器人7S店的機器人就馬不停蹄地投身「櫻花季」籌備工作。眼下，店員正忙著為機器人定製櫻花元素的服飾、排練舞蹈等。

