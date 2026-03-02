深圳欠薪保障金墊付創紀錄 反映經濟情勢

上海和深圳是中國唯二實施「欠薪保障金墊付」制度的城市。深圳官方2024年墊付欠薪人民幣7318.66萬元（約新台幣3.3億元），創下歷年紀錄，這些被墊付公司不少已破產，數據體現經濟冷暖。

財新網今天報導，深圳欠薪保障制度從1996年就借鑒香港經驗提出，其資金來源有3：向每家用人單位每年徵收的欠薪保障費、財政補貼，以及欠薪保障基金的利息和接受捐贈。

不過，為減輕中小微企業負擔，保障費在2018—2022年、2023—2025年間兩次階段性暫停徵收，至今未恢復。

根據深圳人社局官網公布的資金信息，2024年，全市共使用欠薪保障基金為4044名員工墊付欠薪7318.66萬元，共追回墊付欠薪986.43萬元，基金當年結餘為-4953.41萬元。

報導說，這是有數據披露以來，該基金墊付欠薪金額最多的一次。自2018年至今，深圳欠薪保障基金每年墊付金額都在3000萬元以上，其中橫跨疫情期間的2020年和2022年突破5000萬元，2023年下滑至4152.63萬元，而2024年在此基礎上的增幅超過76%。

想要符合官方墊付薪資的資格，法院必須受理該用人單位的破產申請，或是其主要負責人隱匿逃逸。所墊付的薪資，則是原薪資的6成。

另外，僅2025年第一季，深圳欠薪保障基金就已為130家用人單位墊付超過2055萬元，其中60家是申請破產。高額欠薪企業多為製造業、科技公司等。此外，還有不少教培、餐飲、物流等公司也涉及。

農民工遭欠薪一直是中國社會難以根治的問題，甚至是官方單位帶頭欠薪、新官不理舊帳等。隨著房地產市場低迷、整體經濟走下坡，解決欠薪問題更加困難。

近年來，中國人社部持續要求各地根治農民工欠薪問題，多次開展冬季專項行動。不過，欠薪保障金僅在上海、深圳兩個地方試點，遠未推廣到全國。

2020年5月起實施的國務院「保障農民工工資支付條例」，規定各區要成立應急周轉金。這與欠薪保障金是兩種不同制度，資金為財政資金，同時只是墊付部分工資或基本生活費。

在這則新聞下方的留言中，有網友留言：「可想而知目前的企業、民眾的生存環境」；也有人認為，這個立意良好的制度在經濟情況好的省市更容易實施；還有人提醒：「委內（瑞拉）和伊朗本質都是經濟問題，大規模的老百姓生活得不到保障，那自然就容易亂」。