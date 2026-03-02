港媒：SHEIN在地緣政治衝擊下重塑中國標籤形象

分析稱，中國著名網上時裝零售店SHEIN（希音）在地緣政治的衝擊下，正重新強化作為中國企業的標籤，重回中國懷抱，具體行動包括申請在香港上市以及承諾在廣東進行巨大投資。

星島日報今天刊文表示，2月24日SHEIN創辦人許仰天罕在中國廣東省高質量發展大會上罕見公開亮相，成為全場焦點。

文章認為，許仰天這次亮相，不僅打破SHEIN「創辦人神隱」的標籤，更為這家業務遍布全球的跨境電商巨頭，釋放出「重回中國底色」的強烈轉型訊號。

SHEIN於2008年在南京創立，最初叫「ZZKKO」，經營出口業務；2012年，它看準快時尚女裝賽道，更名為SHEIN，並把中國大陸電商的個性推薦模式搬到海外，迅速風靡歐美。

文章表示，當時SHEIN為了在海外擴張，刻意淡化中國標籤，2019年起更逐步把總部遷往新加坡，部署在歐美上市。

不過，在經濟民族主義、地緣政治壓力、監管透明度要求等考驗下，SHEIN上市之路處處碰壁，歐美業務也屢遭多國政府「針對」。比如，去年2月，美國川普政府大幅提高跨境小額包裹關稅，矛頭直指SHEIN等中國電商。

此外，去年市場傳出SHEIN已放棄在紐約、倫敦上市的計畫，並透過保密途徑申請在港上市，但最終要獲得中國監管機構批准。

在上述背景之下，文章表示，許仰天此次高調現身官方場合，絕非簡單企業宣傳，可視為一次精心計畫的戰略表態，比如他主動透露SHEIN的出口規模、供應鏈布局與就業帶動等數據，向監管層與資本市場展示透明化決心。

此外，他明確強調 SHEIN「立足廣東」，宣布未來3年在粵投入超過人民幣百億元建設人工智慧供應鏈。

文章評論：「許仰天這次露面可以解讀為出海電商巨頭在全球貿易風浪中，重新選定方向、穩定基本盤的現實選擇，其未來動態值得關注。」