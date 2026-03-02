快訊

今年元宵節可見血月 象徵天地失調？命理師：磁場紊亂宜待室內

驚悚影像曝！北市大都會客運輾斃6旬婦 駕駛指視線死角：非故意肇逃

以其人之道還治其身 美軍首度對伊朗動用自殺式無人機

聽新聞
0:00 / 0:00

港媒：SHEIN在地緣政治衝擊下重塑中國標籤形象

中央社／ 香港2日電

分析稱，中國著名網上時裝零售店SHEIN（希音）在地緣政治的衝擊下，正重新強化作為中國企業的標籤，重回中國懷抱，具體行動包括申請在香港上市以及承諾在廣東進行巨大投資。

星島日報今天刊文表示，2月24日SHEIN創辦人許仰天罕在中國廣東省高質量發展大會上罕見公開亮相，成為全場焦點。

文章認為，許仰天這次亮相，不僅打破SHEIN「創辦人神隱」的標籤，更為這家業務遍布全球的跨境電商巨頭，釋放出「重回中國底色」的強烈轉型訊號。

SHEIN於2008年在南京創立，最初叫「ZZKKO」，經營出口業務；2012年，它看準快時尚女裝賽道，更名為SHEIN，並把中國大陸電商的個性推薦模式搬到海外，迅速風靡歐美。

文章表示，當時SHEIN為了在海外擴張，刻意淡化中國標籤，2019年起更逐步把總部遷往新加坡，部署在歐美上市。

不過，在經濟民族主義、地緣政治壓力、監管透明度要求等考驗下，SHEIN上市之路處處碰壁，歐美業務也屢遭多國政府「針對」。比如，去年2月，美國川普政府大幅提高跨境小額包裹關稅，矛頭直指SHEIN等中國電商。

此外，去年市場傳出SHEIN已放棄在紐約、倫敦上市的計畫，並透過保密途徑申請在港上市，但最終要獲得中國監管機構批准。

在上述背景之下，文章表示，許仰天此次高調現身官方場合，絕非簡單企業宣傳，可視為一次精心計畫的戰略表態，比如他主動透露SHEIN的出口規模、供應鏈布局與就業帶動等數據，向監管層與資本市場展示透明化決心。

此外，他明確強調 SHEIN「立足廣東」，宣布未來3年在粵投入超過人民幣百億元建設人工智慧供應鏈。

文章評論：「許仰天這次露面可以解讀為出海電商巨頭在全球貿易風浪中，重新選定方向、穩定基本盤的現實選擇，其未來動態值得關注。」

跨境電商

延伸閱讀

分析：川普襲伊朗施壓反美軸心 中國可能再失盟友

中東戰事衝擊港金融？陳茂波：短期或影響金價、油價

地緣政治動盪 港商經局長：各國都盼加強與中國合作

陸跨境快時尚巨頭希音 廣東建智慧供應鏈

相關新聞

陸製全球首款機器人手機亮相 搭載「四自由度」雲台系統

據新華社報導，榮耀終端公司1日在西班牙巴塞隆納推出新品機器人手機，並提出「增強人類智慧」概念。

中東戰火蔓延 陸港股市油氣黃金類股集體走高

美國和以色列上周六對伊朗發動軍事行動後，目前戰火已蔓延至中東多國。受此影響，陸港股市周一開盤後，油氣股集體大幅高開，中國海油等多檔個股漲停，黃金類股也同步走強。

阻升人民幣 大陸外匯風險準備金率今起降至0

人民幣對美元於2025年底升破7.0關口，隨後仍持續走強。為此，中國人民銀行（大陸央行）上周五宣布，3月2日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調至0。上海第一財經指出，此舉可降低企業遠期購匯成本、支持實體經濟匯率風險管理，同時釋放逆周期調節信號，緩和近期人民幣偏快升值走勢。

首家7S店…人形機器人租賃 接單接不完

春節假期剛過，武漢光谷人形機器人7S店的機器人就馬不停蹄地投身「櫻花季」籌備工作。眼下，店員正忙著為機器人定製櫻花元素的服飾、排練舞蹈等。

廣州招聘升溫 智能製造人才夯

春節過後，廣州用工市場持續升溫。據了解，隨著廣州產業轉型升級，企業對智能製造等領域的人才需求旺盛。

招手投資 上海全球投促會廣邀500企業

二○二六上海全球投資促進大會暨「投資上海」活動周將於三月十四日開幕，今年主會場設在上海東方樞紐國際商務合作區，將邀請近五百家大陸國內外知名企業參加，包括戴爾、阿斯利康、ＧＥ、賽諾菲等行業龍頭企業，也有博楓資產、ＫＫＲ、啓明創投等知名投資機構，還有MiniMax、追覓科技等新銳創新力量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。