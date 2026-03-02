阻升人民幣 大陸外匯風險準備金率今起降至0

人民幣對美元於2025年底升破7.0關口，隨後仍持續走強。為此，中國人民銀行（大陸央行）上周五宣布，3月2日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調至0。上海第一財經指出，此舉可降低企業遠期購匯成本、支持實體經濟匯率風險管理，同時釋放逆周期調節信號，緩和近期人民幣偏快升值走勢。

政策發布後，當日離岸人民幣對美元隨即由漲轉跌，瞬間大貶逾100個基點，失守6.85關口。

《時代財經》指出，2025年，美元指數經歷自2017年以來最劇烈的年度下跌，導致離岸人民幣對美元在2025年4月來到7.42的波段低點後就一路走升，今年2月26日盤中一度觸及6.82，不到12個月累計升值已達8%。

為阻升人民幣，人行2月27日宣布，3月2日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調至0，這也是人行時隔近三年半後，再次動用該工具。2022年9月，面對人民幣對美元匯率連續走低，人行曾將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0上調至了20%。

上海第一財經指出，遠期售匯業務的外匯風險準備金率是人行針對銀行遠期售匯業務創設的逆周期宏觀審慎管理工具，於2015年「8·11」匯改後首次納入政策框架。該工具通過要求金融機構按簽約額比例繳存無息準備金，傳導至遠期售匯價格進而調節市場交易行為。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，銀行遠期售匯業務的外匯風險準備金率下調，會直接導致銀行辦理遠期售匯業務的成本下降，進而降低企業遠期購匯成本。這將鼓勵企業辦理遠期購匯，有效降低企業匯率風險管理成本。

舉例來說，當準備金率為20%時，銀行每做一筆100美元的遠期售匯業務，就需要向人行凍結20美元且沒有利息的資金。這筆成本最終會轉嫁給企業，提高其遠期購匯的價格。

如今，遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調至0，代表銀行不再需為此凍結資金，遠期購匯成本將隨之降低。

第一財經表示，更重要的是，此次人行將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調至0，釋放了監管層避免人民幣過快升值的政策信號，有助於穩定市場預期。

民生銀行首席經濟學家溫彬認為，人行調整該準備金率是對市場單邊押注人民幣升值的溫和「降溫」提示，表明人行的目標仍是保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

但鑒於當前國際環境複雜多變，地緣政治衝突增多，大陸國家金融與發展實驗室特聘高級研究員龐溟指出，地緣政治與全球貿易格局的不確定性仍可能為人民幣匯率帶來階段性擾動。