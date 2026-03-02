從投行看大陸／大陸金融許可證新規分析

台資銀行應重點關注6月1日實施的金融許可證新規強化內控合規管理。

2026年2月大陸金融監管總局修訂發布了《銀行保險機構授權管理辦法》，該辦法將於2026年6月1日起正式施行。台資銀行應重點關注新規要求將許可證納入內控合規管理範疇，健全授權管理制度並設置授權管理崗位，定期組織開展許可證核查。

對於台資銀行而言，許可證種類沒有發生變化，不像保險機構從「保險許可證」變為「金融許可證」，但管理要求更為規範，將導致銀行內控合規成本提高。

1、制度與崗位角度

在總行及分支機構層面設置「授權管理崗位」，負責許可證的日常管理工作。在制度層面要明確具體的管理制度，包括許可證保管、公示、使用、交接、檢查等各環節管理流程和工作要求。

根據新規要求，銀行應在每年度結束後兩個月內向監管部門報送年度授權管理情況報告，內容包括授權管理基本情況，人員設置情況，許可證遺失、損壞情況，核查發現主要問題，整改及內部問責情況等。

新規還要求銀行建立定期的自查機制，確保許可證資訊與工商等級資訊一致。尤其是當銀行網點發生遷址或更名時，必須先辦理許可證，後辦理營業執照變更。此外，還需要核查許可證新領、換領、損壞、遺失、繳回、公示、公告等管理情況，若核查發現問題要及時整改。存在重大違法違規行為或者重大風險隱患的，應及時向監管部門報告。

具體而言，首先銀行必須落實許可證保管核查工作，對許可證的存放環境和物理狀態進行查看，檢查是否存在污損、遺失等情況；其次，證照一致性核查，即定期檢查許可證記載的相關資訊是否與最新的行政許可決定文件、營業執照完全一致；再者，公示合規核查，根據新規要求，銀行機構不僅許可證原件需要在顯著位置進行公示，還應同步公示業務範圍、主要負責人、經營區域等資訊。上述公示事項內容發生變更的，還應在十日內更換公示內容。

還有，管理層和合規部門還應核查制度與流程的落地情況，像是崗位責任是否落實到人；許可證領取與交接是否有完整登記記錄，確保責任鏈條清晰；相關檔案是否均已歸檔備查。最後，新領、換領許可證後，核查是否在規定時間內通過官網或官方微信公眾號、公開發行報刊上進行了公告，是否向市場監督管理部門辦理了變更登記。

2、行政處罰角度

新規細化了處罰標準，明確採用雙罰制。當銀行未按規定新領、換領、繳稅許可證；未按規定公示公告；遺失或損壞許可證未向監管機關報告；未有效落實許可證合規管理要求；因管理不善導致許可證遺失或因管理不善導致許可證損壞這類情形，不僅機構有被問責的壓力，直接負責的主管人員也可能面臨個人處罰風險。

3、業務角度

對於取得保險代理業務許可的銀行而言，必須根據新規對合作的保險機構的資質情況進行嚴格審查。如果保險機構未在2026年6月1日至2028年5月31日期間內完成換證，銀行必須立即終止合作，否則將面臨合規風險。

