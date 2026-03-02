快訊

首家7S店…人形機器人租賃 接單接不完

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
在湖北光谷人形機器人7S店，人形機器人從貨架上抓取顧客選購的商品並拿給顧客。（新華社）
春節假期剛過，武漢光谷人形機器人7S店的機器人就馬不停蹄地投身「櫻花季」籌備工作。眼下，店員正忙著為機器人定製櫻花元素的服飾、排練舞蹈等。

中新社報導，「武漢的櫻花陸續開放了，最近不少文旅機構來租賃機器人，放在景區表演節目、講解、和遊客互動，招攬人氣。」該店銷售經理金洋說。

這是中國大陸第一家人形機器人7S店，二○二五年十一月開業，集銷售、配件、服務、訊息反饋、解決方案、展示、培訓等功能於一體。店內的機器人均為「湖北造」，它們高矮不一、功能各異，售價從數千元（人民幣，下同）到七十餘萬元不等。

金洋介紹，店內機器人以租賃業務為主。今年機器人登上大陸多地春晚，門店客流量和機器人預訂量上漲。今年二月，該店租賃訂單達到近卅單，其中有公司年會、樓盤開盤、校園活動等。 　金洋說，一款身高一六九公分的光子H1機器人備受市場青睞，它能嫻熟書寫「福」字，蘸墨、鋪紙、行筆一氣呵成。這款機器人日租金八千元，憑藉流暢的肢體動作和語言交互能力，成為店裡「工資」最高的機器人，初一至初六不停接單。

武漢光谷人形機器人7S店也成市民遊客的打卡地，日均接待顧客約五千人次。店內最熱門的要數ＡＩ下棋、機器人踢足球和體感競技等互動項目，很多外地家長帶著孩子來體驗，每個項目排隊超過半小時。

來自湖北孝感的金克文帶著孫子體驗了ＡＩ下棋。他表示，這種娛樂方式很新奇，還能讓小孩學到知識。金克文希望人形機器人為人類解決實實在在的問題，例如倒垃圾、做飯，幫助失能老人起居，甚至提供情緒陪伴。他認為，如果機器人具備智慧手機、電視代替不了的實用功能，而且價格為一般民眾可承受，或許會成為不少家庭的剛需。

