快訊

白晝奇襲…關鍵72小時 美以「一步到位」滅伊朗高層

搶救少子化…國民黨擬推0到6歲兒童健保費國家付 將列優先法案

川普：美軍已擊斃48位伊朗領導人 將會與德黑蘭對話

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊衝突升級 荷姆茲海峽「形同關閉」陸學者：全球能源結構恐重組

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
中國現代國際關係研究院世界經濟研究所前所長陳鳳英指出，荷姆茲海峽封鎖若短期，影響主要體現在油價波動；若持續，全球能源貿易結構將面臨重組壓力。（路透）
中國現代國際關係研究院世界經濟研究所前所長陳鳳英指出，荷姆茲海峽封鎖若短期，影響主要體現在油價波動；若持續，全球能源貿易結構將面臨重組壓力。（路透）

美國與以色列聯合對伊朗展開轟炸行動後，伊朗伊斯蘭革命衛隊警告全球能源要道荷姆茲海峽已不再安全，多艘船舶及油輪相繼停止通行，海峽實質上「形同關閉」，或對中東石油出口中國造成影響。專家認為，若荷姆茲海峽封鎖屬短期，影響主要體現在油價波動，若持續，全球能源貿易結構將面臨重組壓力。

據《外交家（The Diplomat）》雜誌報導，大陸是伊朗石油的最大買家，購買了伊朗約80%至90%的石油出口量。數據顯示，去年3月大陸從伊朗的單月原油進口量曾創下歷史紀錄，達到每日191萬桶。

美國與以色列聯手攻擊伊朗，擊斃最高領袖哈米尼及多名國安高層，外界關注伊朗是否封鎖全球能源要道——荷姆茲海峽。彭博指，大陸約三分之一原油供應經此運輸，但「伊朗對大陸而言仍是可替代的能源夥伴」，中方正權衡在中東的選項。

中國現代國際關係研究院世界經濟研究所原所長陳鳳英指出，衝突對大陸的直接衝擊仍屬可控。她指出，大陸目前處於低通膨環境，宏觀政策空間充足，中企的海外布局亦可在一定程度上對沖油價上升帶來的成本壓力。

彭博稱，大陸與伊朗的貿易結構明顯向北京傾斜。據華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）數據，大陸約占伊朗貿易總額三分之一，而伊朗在大陸對外貿易中比率不到1%。儘管北京無視美國制裁，購買伊朗約90%石油出口，但伊朗對大陸而言仍是可替代的能源夥伴。

香港經濟日報援引上海外國語大學中東研究所智庫研究員文少彪分析指，若日後伊朗上台的是親美政府，美國將進一步掌控伊朗石油資源，屆時可能干擾中伊能源合作格局。

文少彪說，短期的政治震盪不等於兩國關係「歸零」。他解釋，伊朗戰後百廢待興，重建工作迫切，而大陸作為世界第二大經濟體，在經濟重建上具有獨特優勢。大陸商品物美價廉，正是伊朗重建所急需。他強調，伊朗日後若被解除外部制裁，對中國企業而言亦是新的商機。

據新華社報導，大陸外長王毅昨（1）日與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話，就中東局勢交換意見。他表示，美國和以色列在伊美談判進程期間對伊朗發動襲擊不可接受，公然擊殺主權國家領導人、鼓動政權更迭亦「不可接受」，並稱上述行為嚴重違反國際法及國際關係基本準則。他強調，中東局勢有可能被推向「危險的深淵」，中方對此高度關切。

美國 哈米尼 能源

延伸閱讀

中東戰火起…王毅通話俄外長 批美公然擊殺國家領導人不可接受

中東戰事衝擊港金融？陳茂波：短期或影響金價、油價

中東爆戰事 安聯：關注能源價格與金融市場狀況

伊朗若鎖荷姆茲海峽 國際油價恐衝破100美元

相關新聞

中東戰事爆發 金價全面跳漲 陸銀嚴控風險 多家商銀收緊相關業務

美國與以色列對伊朗發動軍事行動，擊斃統治伊朗近40年的最高領袖哈米尼。在此背景下，大陸多家零售金店2月28日金價全線跳漲，老鋪黃金漲幅高達30%。銀行投資金條供應緊張，多家商業銀行收緊個人黃金業務風控，以備戰金價波動。

美伊衝突升級 荷姆茲海峽「形同關閉」陸學者：全球能源結構恐重組

在美國與以色列聯合對伊朗展開轟炸行動後，伊朗伊斯蘭革命衛隊警告全球能源要道荷姆茲海峽已不再安全，多艘船舶及油輪相繼停止通行，海峽實質上「形同關閉」，或對中東石油出口中國造成影響。專家認為，若荷姆茲海峽封鎖屬短期，影響主要體現在油價波動，若持續，全球能源貿易結構將面臨重組壓力。

陸TV業併日企 透過技術、通路優勢提升品牌競爭力 歐美擴版圖

曾經叱吒風雲的日系電視四大巨頭，多數被納入大陸廠商產業合作版圖，先是東芝易主海信，今年以來，索尼（SONY）與TCL結盟，松下日前宣布將歐洲市場的電視業務交由創維全面接管。夏普則被台企鴻海收購。

首家7S店…人形機器人租賃 接單接不完

春節假期剛過，武漢光谷人形機器人7S店的機器人就馬不停蹄地投身「櫻花季」籌備工作。眼下，店員正忙著為機器人定製櫻花元素的服飾、排練舞蹈等。

廣州招聘升溫 智能製造人才夯

春節過後，廣州用工市場持續升溫。據了解，隨著廣州產業轉型升級，企業對智能製造等領域的人才需求旺盛。

招手投資 上海全球投促會廣邀500企業

二○二六上海全球投資促進大會暨「投資上海」活動周將於三月十四日開幕，今年主會場設在上海東方樞紐國際商務合作區，將邀請近五百家大陸國內外知名企業參加，包括戴爾、阿斯利康、ＧＥ、賽諾菲等行業龍頭企業，也有博楓資產、ＫＫＲ、啓明創投等知名投資機構，還有MiniMax、追覓科技等新銳創新力量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。