美伊衝突升級 荷姆茲海峽「形同關閉」陸學者：全球能源結構恐重組

在美國與以色列聯合對伊朗展開轟炸行動後，伊朗伊斯蘭革命衛隊警告全球能源要道荷姆茲海峽已不再安全，多艘船舶及油輪相繼停止通行，海峽實質上「形同關閉」，或對中東石油出口中國造成影響。專家認為，若荷姆茲海峽封鎖屬短期，影響主要體現在油價波動，若持續，全球能源貿易結構將面臨重組壓力。

據《外交家（The Diplomat）》雜誌報導，大陸是伊朗石油的最大買家，購買了伊朗約80%至90%的石油出口量。數據顯示，去年3月大陸從伊朗的單月原油進口量曾創下歷史紀錄，達到每日191萬桶。

美國與以色列聯手攻擊伊朗，擊斃最高領袖哈米尼及多名國安高層，外界關注伊朗是否封鎖全球能源要道——荷姆茲海峽。彭博指，大陸約三分之一原油供應經此運輸，但「伊朗對大陸而言仍是可替代的能源夥伴」，中方正權衡在中東的選項。

中國現代國際關係研究院世界經濟研究所原所長陳鳳英指出，衝突對大陸的直接衝擊仍屬可控。她指出，大陸目前處於低通膨環境，宏觀政策空間充足，中企的海外布局亦可在一定程度上對沖油價上升帶來的成本壓力。

彭博稱，大陸與伊朗的貿易結構明顯向北京傾斜。據華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）數據，大陸約占伊朗貿易總額三分之一，而伊朗在大陸對外貿易中比率不到1%。儘管北京無視美國制裁，購買伊朗約90%石油出口，但伊朗對大陸而言仍是可替代的能源夥伴。

香港經濟日報援引上海外國語大學中東研究所智庫研究員文少彪分析指，若日後伊朗上台的是親美政府，美國將進一步掌控伊朗石油資源，屆時可能干擾中伊能源合作格局。

文少彪說，短期的政治震盪不等於兩國關係「歸零」。他解釋，伊朗戰後百廢待興，重建工作迫切，而大陸作為世界第二大經濟體，在經濟重建上具有獨特優勢。大陸商品物美價廉，正是伊朗重建所急需。他強調，伊朗日後若被解除外部制裁，對中國企業而言亦是新的商機。

據新華社報導，大陸外長王毅昨（1）日與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話，就中東局勢交換意見。他表示，美國和以色列在伊美談判進程期間對伊朗發動襲擊不可接受，公然擊殺主權國家領導人、鼓動政權更迭亦「不可接受」，並稱上述行為嚴重違反國際法及國際關係基本準則。他強調，中東局勢有可能被推向「危險的深淵」，中方對此高度關切。