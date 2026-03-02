美伊衝突升級 香港：中東資金可望流入

香港財政司司長陳茂波昨（1）日表示，中東戰事雖對香港直接貿易影響有限，但可能帶來金融市場波動，當地資金或尋求安全港而來到香港，港府已充分預案應對資金流與市場風險，並密切監測金價、油價及運輸成本變化。

陳茂波昨日在香港電視廣播有限公司節目中表示，香港與伊朗直接貿易和投資不多，但有關戰事對全球造成很大不確定性，預料對金融市場造成的波動比較大，強調香港特區政府已有足夠預案作出應對。

陳茂波估計，資金流可能轉向更快，亦有不確定性，當地資金或尋求安全港而來到香港，香港特區政府要做好準備，會小心處理金融風險及波動，亦已經有足夠預案。同時，他又預料，金價、油價以及國際貿易運輸成本可能會於短期內受影響，強調當局一直有評估風險。

另外，香港電台昨日報導，香港商務及經濟發展局局長丘應樺稍早亦在電台節目表示，中東局勢近日升溫，為全球帶來衝擊，需要深思研究這對未來全球經濟發展、供應鏈，以及美國會否降息等影響。由於這些不穩定因素，全球多國加強與中國合作，香港可受惠於大陸國家整體經濟發展，做好超級聯繫人角色。