廣州招聘升溫 智能製造人才夯

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

春節過後，廣州用工市場持續升溫。據了解，隨著廣州產業轉型升級，企業對智能製造等領域的人才需求旺盛。

中新社報導，廣州市二月廿八日在天河體育中心南廣場舉行「春風行動二○二六」首場市、區聯動大型招聘會，現場匯聚兩百五十三家企業，覆蓋先進製造業、科學研究和技術服務業、人力資源服務業、現代生活服務業等重點產業領域。

廣州市人力資源市場服務中心副主任李順勤表示，此次招聘會上，企業帶來了一萬多個職位，其中年薪八萬元（人民幣，下同）以上的占比超過六成，各類型崗位分布均衡，實現「普工有保障、技工有提升、人才有發展」。據該中心監測，春節過後，廣州企業對智能製造、科技服務、工程等領域的人才需求較大。

高弘電氣（廣東）有限公司需要招聘自動化工程師、產品研發工程師等各類人才廿多人，月薪普遍在一萬元以上。「現在，國家對電力建設的投入力度比較大，電網升級改造需求持續上升，這對我們公司業務發展帶來了利好。」該公司人力資源部主任劉思遠稱，該公司出於擴大產能和智能轉型發展的需要，希望招聘到物聯網、人工智能、數位化等方面的專才。

此次招聘會同步開啟線上直播帶崗活動，邀請七家重點企業代表即時講解崗位需求、薪資福利等資訊。現場設置智能求職服務區，配備廣州「揾工小智」終端機，實現人崗一鍵匹配、簡歷一鍵投遞、政策一鍵查詢。

