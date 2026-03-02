中東戰事爆發 金價全面跳漲 陸銀嚴控風險 多家商銀收緊相關業務

美國與以色列對伊朗發動軍事行動，擊斃統治伊朗近40年的最高領袖哈米尼。在此背景下，大陸多家零售金店2月28日金價全線跳漲，老鋪黃金漲幅高達30%。銀行投資金條供應緊張，多家商業銀行收緊個人黃金業務風控，以備戰金價波動。

第一財經指，2月28日，老鋪黃金啟動年內首輪調價，漲幅高達30%。多家品牌金店金飾報價突破每克人民幣1,600元，較前一日漲超過每克人民幣30元。銀行投資金條出現供應吃緊，部分國有及股份制銀行App顯示產品無法購買或僅在交易日限時開放。

大陸多家商業銀行加強風控。浙商銀行公告稱，若市場出現價格異常波動或流動性枯竭，銀行可能臨時閉市；農業銀行、交通銀行及招商銀行要求客戶完成風險承受能力評估方可辦理業務。中國郵政儲蓄銀行研究院研究員婁飛鵬表示，銀行透過提升風險測評及提高積存金起存門檻，加強積存金業務管控。

據統計，自去年9月以來，工商銀行、建設銀行、中信銀行等至少11家銀行陸續收緊代理上金所個人貴金屬業務，包括暫停新開倉交易及限制買入。

在國際地緣局勢驟然升級下，狂飆的金價還能走多遠？大陸銀行已提前加強風控，透過風險提示、業務限制及准入升級應對。業內普遍認為，短期市場將高度依賴衝突走向，長期來看，地緣事件對金價的推升效應或將逐步減弱。

國信證券分析，2月28日以色列襲擊伊朗，美軍隨即開始軍事打擊，市場風險偏好受擾動，金價對美伊局勢關鍵節點敏感呈現階梯式波動。1月至2月期間，金價對各事件反應顯著，2月19日美軍已做好打擊伊朗準備，金價站上5,022美元/盎司，2月25日談判預期短暫緩解避險情緒。