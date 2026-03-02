快訊

白晝奇襲…關鍵72小時 美以「一步到位」滅伊朗高層

搶救少子化…國民黨擬推0到6歲兒童健保費國家付 將列優先法案

川普：美軍已擊斃48位伊朗領導人 將會與德黑蘭對話

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰事爆發 金價全面跳漲 陸銀嚴控風險 多家商銀收緊相關業務

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
中東衝突升級，導致大陸零售金店金價全面上漲。（新華社） 洪瑞
中東衝突升級，導致大陸零售金店金價全面上漲。（新華社） 洪瑞

美國與以色列對伊朗發動軍事行動，擊斃統治伊朗近40年的最高領袖哈米尼。在此背景下，大陸多家零售金店2月28日金價全線跳漲，老鋪黃金漲幅高達30%。銀行投資金條供應緊張，多家商業銀行收緊個人黃金業務風控，以備戰金價波動。

第一財經指，2月28日，老鋪黃金啟動年內首輪調價，漲幅高達30%。多家品牌金店金飾報價突破每克人民幣1,600元，較前一日漲超過每克人民幣30元。銀行投資金條出現供應吃緊，部分國有及股份制銀行App顯示產品無法購買或僅在交易日限時開放。

大陸多家商業銀行加強風控。浙商銀行公告稱，若市場出現價格異常波動或流動性枯竭，銀行可能臨時閉市；農業銀行、交通銀行及招商銀行要求客戶完成風險承受能力評估方可辦理業務。中國郵政儲蓄銀行研究院研究員婁飛鵬表示，銀行透過提升風險測評及提高積存金起存門檻，加強積存金業務管控。

據統計，自去年9月以來，工商銀行、建設銀行、中信銀行等至少11家銀行陸續收緊代理上金所個人貴金屬業務，包括暫停新開倉交易及限制買入。

在國際地緣局勢驟然升級下，狂飆的金價還能走多遠？大陸銀行已提前加強風控，透過風險提示、業務限制及准入升級應對。業內普遍認為，短期市場將高度依賴衝突走向，長期來看，地緣事件對金價的推升效應或將逐步減弱。

國信證券分析，2月28日以色列襲擊伊朗，美軍隨即開始軍事打擊，市場風險偏好受擾動，金價對美伊局勢關鍵節點敏感呈現階梯式波動。1月至2月期間，金價對各事件反應顯著，2月19日美軍已做好打擊伊朗準備，金價站上5,022美元/盎司，2月25日談判預期短暫緩解避險情緒。

美軍 哈米尼 銀行

延伸閱讀

美伊開戰！專家曝2大劇本：新台幣不排除回貶至31.5元

中東戰事衝擊港金融？陳茂波：短期或影響金價、油價

學者：霍姆茲海峽若持續遭封鎖 全球能源結構將重組

美伊開戰油價勁揚 美債、黃金看漲

相關新聞

中東戰事爆發 金價全面跳漲 陸銀嚴控風險 多家商銀收緊相關業務

美國與以色列對伊朗發動軍事行動，擊斃統治伊朗近40年的最高領袖哈米尼。在此背景下，大陸多家零售金店2月28日金價全線跳漲，老鋪黃金漲幅高達30%。銀行投資金條供應緊張，多家商業銀行收緊個人黃金業務風控，以備戰金價波動。

美伊衝突升級 荷姆茲海峽「形同關閉」陸學者：全球能源結構恐重組

在美國與以色列聯合對伊朗展開轟炸行動後，伊朗伊斯蘭革命衛隊警告全球能源要道荷姆茲海峽已不再安全，多艘船舶及油輪相繼停止通行，海峽實質上「形同關閉」，或對中東石油出口中國造成影響。專家認為，若荷姆茲海峽封鎖屬短期，影響主要體現在油價波動，若持續，全球能源貿易結構將面臨重組壓力。

陸TV業併日企 透過技術、通路優勢提升品牌競爭力 歐美擴版圖

曾經叱吒風雲的日系電視四大巨頭，多數被納入大陸廠商產業合作版圖，先是東芝易主海信，今年以來，索尼（SONY）與TCL結盟，松下日前宣布將歐洲市場的電視業務交由創維全面接管。夏普則被台企鴻海收購。

首家7S店…人形機器人租賃 接單接不完

春節假期剛過，武漢光谷人形機器人7S店的機器人就馬不停蹄地投身「櫻花季」籌備工作。眼下，店員正忙著為機器人定製櫻花元素的服飾、排練舞蹈等。

廣州招聘升溫 智能製造人才夯

春節過後，廣州用工市場持續升溫。據了解，隨著廣州產業轉型升級，企業對智能製造等領域的人才需求旺盛。

招手投資 上海全球投促會廣邀500企業

二○二六上海全球投資促進大會暨「投資上海」活動周將於三月十四日開幕，今年主會場設在上海東方樞紐國際商務合作區，將邀請近五百家大陸國內外知名企業參加，包括戴爾、阿斯利康、ＧＥ、賽諾菲等行業龍頭企業，也有博楓資產、ＫＫＲ、啓明創投等知名投資機構，還有MiniMax、追覓科技等新銳創新力量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。