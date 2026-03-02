陸TV業併日企 透過技術、通路優勢提升品牌競爭力 歐美擴版圖

曾經叱吒風雲的日系電視四大巨頭，多數被納入大陸廠商產業合作版圖，先是東芝易主海信，今年以來，索尼（SONY）與TCL結盟，松下日前宣布將歐洲市場的電視業務交由創維全面接管。夏普則被台企鴻海收購。

分析認為，在日系退出下，全球電視產業競爭已轉變成「中韓爭霸」格局，透過以技術換市場、以通路促經營方式，中國品牌海外影響力正逐漸擴大。

每日經濟新聞報導，松下中國近日表示，松下在歐洲和北美地區與創維公司簽訂全面合作夥伴關係協議進行電視機產品供應；松下在日本市場將一如既往由松下自主運營，負責產品供應。

對於松下與創維的交易，奧維睿沃總經理陳慧分析，對松下而言，意味電視業務在歐美市場戰略性收縮，且松下將資源聚焦於利潤更高的日本本土市場和高端OLED機型研發；對創維而言是一次關鍵的「借船出海」，其可憑藉松下在歐洲和北美成熟的銷售渠道與物流體系，快速切入這兩個主流市場。

松下將歐美市場的電視業務「出讓」背後，是中系品牌在歐美市場的市占率持續攀升。群智諮詢TV事業部資深分析師楊柳表示，以大陸領導品牌（TCL、海信、小米、創維）來看，2025年全球市場規模突破2,400萬台，市占率提升至29.9%；預計2026年市占率將進一步擴大至31.7%。

而大陸電視企業出海成為不可避免的道路，華夏時報報導，中國電子視像行業協會秘書長董敏表示，近年來，中國電視市場持續衰退，整體淨利潤率在很低水平，而市場集中度卻在高位，這就意味著中尾部的電視品牌面臨嚴峻的盈利挑戰。

而大陸電視業者成功主因在於用「規模效應+成本控制」在LCD領域搶下主導權。而面對新時代的視覺科技發展，大陸業者也面臨挑戰，迫使他們不得不繼續重金投入OLED、Mini-LED產線的建設。

Omdia預計，受世界盃等體育賽事影響，2026年全球電視的出貨量將達到2.1億台，其中北美市場作為世界盃賽事主辦地，預計電視出貨量將超過5,000萬台電視，而歐洲市場電視出貨量的年增率則預計全球最高，超過3%。