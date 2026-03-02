快訊

白晝奇襲…關鍵72小時 美以「一步到位」滅伊朗高層

搶救少子化…國民黨擬推0到6歲兒童健保費國家付 將列優先法案

川普：美軍已擊斃48位伊朗領導人 將會與德黑蘭對話

聽新聞
0:00 / 0:00

陸TV業併日企 透過技術、通路優勢提升品牌競爭力 歐美擴版圖

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
曾經叱吒風雲的日系電視四大巨頭，多數被納入大陸廠商產業合作版圖。圖為大陸電視品牌TCL。（新華社） 新華通訊社
曾經叱吒風雲的日系電視四大巨頭，多數被納入大陸廠商產業合作版圖。圖為大陸電視品牌TCL。（新華社） 新華通訊社

曾經叱吒風雲的日系電視四大巨頭，多數被納入大陸廠商產業合作版圖，先是東芝易主海信，今年以來，索尼（SONY）與TCL結盟，松下日前宣布將歐洲市場的電視業務交由創維全面接管。夏普則被台企鴻海收購。

分析認為，在日系退出下，全球電視產業競爭已轉變成「中韓爭霸」格局，透過以技術換市場、以通路促經營方式，中國品牌海外影響力正逐漸擴大。

每日經濟新聞報導，松下中國近日表示，松下在歐洲和北美地區與創維公司簽訂全面合作夥伴關係協議進行電視機產品供應；松下在日本市場將一如既往由松下自主運營，負責產品供應。

對於松下與創維的交易，奧維睿沃總經理陳慧分析，對松下而言，意味電視業務在歐美市場戰略性收縮，且松下將資源聚焦於利潤更高的日本本土市場和高端OLED機型研發；對創維而言是一次關鍵的「借船出海」，其可憑藉松下在歐洲和北美成熟的銷售渠道與物流體系，快速切入這兩個主流市場。

松下將歐美市場的電視業務「出讓」背後，是中系品牌在歐美市場的市占率持續攀升。群智諮詢TV事業部資深分析師楊柳表示，以大陸領導品牌（TCL、海信、小米、創維）來看，2025年全球市場規模突破2,400萬台，市占率提升至29.9%；預計2026年市占率將進一步擴大至31.7%。

而大陸電視企業出海成為不可避免的道路，華夏時報報導，中國電子視像行業協會秘書長董敏表示，近年來，中國電視市場持續衰退，整體淨利潤率在很低水平，而市場集中度卻在高位，這就意味著中尾部的電視品牌面臨嚴峻的盈利挑戰。

而大陸電視業者成功主因在於用「規模效應+成本控制」在LCD領域搶下主導權。而面對新時代的視覺科技發展，大陸業者也面臨挑戰，迫使他們不得不繼續重金投入OLED、Mini-LED產線的建設。

Omdia預計，受世界盃等體育賽事影響，2026年全球電視的出貨量將達到2.1億台，其中北美市場作為世界盃賽事主辦地，預計電視出貨量將超過5,000萬台電視，而歐洲市場電視出貨量的年增率則預計全球最高，超過3%。

電視 OLED TCL

延伸閱讀

瑞银財管 CIO ：機器人迎來新時代

經濟日報社論／從大陸春晚看台灣機器人產業發展

中國經濟挑戰／陸商品低價傾銷 遭多國祭出關稅反制

記憶體紅鏈 兩招大進擊…分食三星、美光等大餅

相關新聞

中東戰事爆發 金價全面跳漲 陸銀嚴控風險 多家商銀收緊相關業務

美國與以色列對伊朗發動軍事行動，擊斃統治伊朗近40年的最高領袖哈米尼。在此背景下，大陸多家零售金店2月28日金價全線跳漲，老鋪黃金漲幅高達30%。銀行投資金條供應緊張，多家商業銀行收緊個人黃金業務風控，以備戰金價波動。

美伊衝突升級 荷姆茲海峽「形同關閉」陸學者：全球能源結構恐重組

在美國與以色列聯合對伊朗展開轟炸行動後，伊朗伊斯蘭革命衛隊警告全球能源要道荷姆茲海峽已不再安全，多艘船舶及油輪相繼停止通行，海峽實質上「形同關閉」，或對中東石油出口中國造成影響。專家認為，若荷姆茲海峽封鎖屬短期，影響主要體現在油價波動，若持續，全球能源貿易結構將面臨重組壓力。

陸TV業併日企 透過技術、通路優勢提升品牌競爭力 歐美擴版圖

曾經叱吒風雲的日系電視四大巨頭，多數被納入大陸廠商產業合作版圖，先是東芝易主海信，今年以來，索尼（SONY）與TCL結盟，松下日前宣布將歐洲市場的電視業務交由創維全面接管。夏普則被台企鴻海收購。

首家7S店…人形機器人租賃 接單接不完

春節假期剛過，武漢光谷人形機器人7S店的機器人就馬不停蹄地投身「櫻花季」籌備工作。眼下，店員正忙著為機器人定製櫻花元素的服飾、排練舞蹈等。

廣州招聘升溫 智能製造人才夯

春節過後，廣州用工市場持續升溫。據了解，隨著廣州產業轉型升級，企業對智能製造等領域的人才需求旺盛。

招手投資 上海全球投促會廣邀500企業

二○二六上海全球投資促進大會暨「投資上海」活動周將於三月十四日開幕，今年主會場設在上海東方樞紐國際商務合作區，將邀請近五百家大陸國內外知名企業參加，包括戴爾、阿斯利康、ＧＥ、賽諾菲等行業龍頭企業，也有博楓資產、ＫＫＲ、啓明創投等知名投資機構，還有MiniMax、追覓科技等新銳創新力量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。