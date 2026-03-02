大陸兩會倒數 GDP 增長目標聚焦

大陸全國「兩會」（政協、人大）本周三、四（4日、5日）即將在北京開幕，外界關注國務院總理李強政府工作報告將如何為今年經濟定下增長目標；隨著中東地區局勢升溫，在涉外議題如何回應也是關注議題。

今年適逢十五五（2026至2030年）開局之年，大陸全國政協第14屆全國委員會常務委員會第15次會議昨（1）日在北京舉行，確立政協議程，其中包括討論十五五規劃綱要草案。

兩會重頭戲在於大陸經濟年度目標訂定，近期一些機構預測大陸官方有可能會設定在4.5%-5%區間，為實現這一目標，涉及諸多科技領域的「新質生產力」可能仍是本屆兩會的關鍵詞。

彭博報導，根據此前公布的十五五規劃建議，將推動量子科技、生物製造、氫能和核聚變能（核融合）、腦機介面、具身智能、第六代移動通信等成為新的經濟成長點。

大陸統計局最新發布2025年統計公報顯示，2025年全年國內生產總值人民幣140兆元，全年大陸國內生產毛額（GDP）年增5%，確定完成該年預定的經濟目標。

2026年作為「十五五」規劃開局，外部環境更趨複雜，大陸經濟面臨到老問題、新挑戰同時迎面的困難。主要國際機構普遍認為，貿易緊張、地緣政治衝突加劇等因素或對全球經濟活動形成更大掣肘。也因此，今年大陸官方如何設定經濟增長等發展預期目標、提出政策「組合拳」為全球所關注。

綜合陸媒與大陸內外機構預測，今年兩會在經濟議題上聚焦兩方面：一是提振內需，近期《求是》雜誌發布大陸國家主席習近平在去年底中央經濟工作會議講話中，位列第一要務便是堅持內需主導，建設國內市場，要統籌促消費和擴投資，用好中國超大規模市場優勢。

另一方面則是科技創新政策，依然圍繞在「新質生產力」對未來產業布局，此外，大陸多地「新春第一會」也提到AI、低空經濟與高質量發展等關鍵字，同時也再度強調優化營商環境。

在對台政策上，按2月初召開的中共對台會議，會上強調推動兩岸關係和平發展，並稱要暢通和便利兩岸人員往來、深化兩岸融合發展等，預計今年政府工作報告不出其右。

不過，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳此前提醒，在美中台關係變化下，今年「兩會」將通過的「十五五規劃」。他預測，此次規劃在兩岸專章上的比重一定很高。