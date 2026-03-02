大陸31省減少支出 過緊日子

大陸地方財政持續承壓，推行「過緊日子」仍是重點工作。大陸31省近期披露2025年預算執行情況及2026年預算草案，多份報告強調壓減行政開支與非必要支出，包括「三公經費」、會議費、培訓費等，旨在騰出資金支持經濟發展與民生改善。

第一財經指出，黨政機關過緊日子已是長期方針，尤其在財政收支矛盾加大的當下，「國家都會強調堅持黨政機關過緊日子」。

其中，天津預算報告稱，2025年當地要「落實習慣過緊日子要求」，全年壓減非急需支出人民幣58.7億元。江西去年壓減非剛性非重點支出，全省「三公經費」下降21%，省級大型修繕支出下降41.9%，會議費下降36.4%，辦公設備購置費下降26.1%，委託業務費和勞務費下降7.8%。北京去年壓減一般性支出18.2億元，並展開過緊日子評估，將結果與下一年度預算掛鉤。

所謂「三公消費」是指政府部門人員因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置及運行維護費，具體包括因公出國的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費，公務車的車輛購置費、燃料費、維修費、保險費，及公務接待支出等財政撥款項目。