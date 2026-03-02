快訊

陸太陽能光電組件漲價了 調幅最高達50%

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

春節後首周，大陸太陽能光電組件市場價格上調。受銀價上漲、取消出口退稅倒數及高性能組件供不應求影響，龍頭企業分布式及特殊製程組件普遍調價，其中晶科能源自3月起部分產品漲幅最高達50%。

第一財經報導，上海有色網（SMM）分析指，春節過後，大陸光電龍頭企業分布式太陽能光電組件報價上調，高點已升至每瓦人民幣0.9元以上。

大陸一體化光電組件龍頭企業相關負責人說，組件漲價主要受銀價上漲影響，下游廠家屬被動承壓漲價。

報導稱，距離4月1日太陽能光電等產品9%的增值稅出口退稅取消僅剩最後一個月，部分企業為鎖定最後一筆退稅紅利，3月被視為出口搶裝最後窗口期。

SMM光電分析師鄭天鴻表示，海外訂單量在假日期間已有些許啟動，部分太陽能光電組件企業的在手訂單可觀，所以在政策關鍵時期選擇上調報價。「部分企業報價高點接近人民幣0.95元/瓦，頭部企業對調價趨勢較一致，預計後續光電組件整體報價將維持高位。」

另有太陽能光電產業內資深分析人士稱，大陸目前龍頭一體化企業已恢復節後生產，專業化企業尚未開工。

光電

