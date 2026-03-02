聽新聞
原材料漲價 大陸半導體業績兩極

聯合報／ 記者黃雅慧賴錦宏／綜合報導

據統計，截至二○二六年二月廿八日，大陸半導體行業一七三家上市公司中，已有一五二家披露了二○二五年業績預告、業績快報或年報。其中，「報喜」公司共計七十八家；其餘七十四家公司淨利潤承壓。分析認為相關原材料漲價潮將為二○二六年業績帶來巨大挑戰。

時代財經引述數據顯示，在報喜的七十八家公司中，預增六十四家、扭虧十三家、續盈一家；其餘業績承壓七十四家公司中，預虧五十家、預減廿四家。

半導體公司業績呈現分化：一方面，在ＡＩ算力需求爆發及國產替代加速背景下，部分企業踩準周期，淨利潤狂飆。比如主營射頻晶片的臻鐳科技以最高近六倍的淨利潤增幅暫居板塊「預增王」，從事記憶體產品的佰維存儲也表現亮眼；另方面，受制於部分領域價格戰、產能爬坡折舊、資產減值及海外控制權受限等因素，比如聞泰科技、滬硅產業等出現罕見大額虧損。

報導分析，造成業績分化背後的主因來自於產業鏈的漲價潮。繼ＡＩ算力晶片、記憶體晶片率先提價後，漲價效應進一步傳導至半導體製造、封測及上游關鍵材料與核心元器件。比如近期包括新潔能等功率半導體公司紛宣告漲價，漲價幅度約在百分之十。

而半導體產業鏈漲價主因來自原材料價格漲。金、銀、銅、鋁、鈀等是半導體封裝核心金屬材料，其價格自二○二五年以來顯著上漲，讓生產成本居高不下。中信證券研報指，二○二五年金、銀、銅等期貨價格上漲幅度分別逾百分之五十、百分之一百五十、百分之五十。

大陸發改委價格監測中心二月廿八日發文，二○二五年九月至今，受需求爆發式增長、產能斷崖式緊缺等影響，全球記憶體市場缺口擴大，記憶體晶片價格續漲，建議關注記憶體晶片對下游價格影響。

