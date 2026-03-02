國際動盪 陸銀行收緊黃金風控

近期國際局勢動盪，大陸多家零售金店二月廿八日金價全線跳漲，老鋪黃金漲幅達百分之卅，多數品牌金飾報價突破每克一千六百元（人民幣，下同）。銀行投資金條供應緊張，多家商業銀行收緊個人黃金業務風控。

上海第一財經指出，銀行投資金條出現供應吃緊，部分國有及股分制銀行ＡＰＰ顯示產品無法購買或僅在交易日限時開放。

浙商銀行公告，若市場出現價格異常波動或流動性枯竭，銀行可能臨時閉市；農業銀行、交通銀行及招商銀行要求客戶完成風險承受能力評估方可辦理業務。中國郵政儲蓄銀行研究院研究員婁飛鵬表示，銀行透過提升風險測評及提高積存金起存門檻，加強積存金業務管控。

據統計，自去年九月以來，工商銀行、建設銀行、中信銀行等至少十一家銀行陸續收緊代理上金所個人貴金屬業務，包括暫停新開倉交易及限制買入。上金所官網顯示，目前共有廿五家金融類會員銀行提供相關服務。

在國際地緣局勢升級下，狂飆的金價還能走多遠？大陸銀行已提前加強風控，透過風險提示、業務限制及准入升級應對。業內普遍認為，短期市場將高度依賴衝突走向，長期來看，地緣事件對金價的推升效應或將逐步減弱。

國信證券分析，二月廿八日以色列襲擊伊朗，美軍隨即軍事打擊，市場風險偏好受擾動，金價對美伊局勢關鍵節點敏感呈現階梯式波動。一月至二月期間，金價對各事件反應顯著，二月十九日美軍做好打擊伊朗準備，金價站上每盎司五○二二美元。

東方證券研究所資產配置分析師鄭月靈稱，一月中金價一周內漲百分之十，火熱行情帶來交易結構問題，聯準會降息及交易所降槓桿有助回歸理性，中長期金價仍有回到前高空間。今年需關注交易結構調整，預計漲幅有限。