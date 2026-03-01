快訊

爆炸、警笛聲不斷！以色列再空襲德黑蘭「心臟地帶」 伊朗首都濃煙滾滾

世界盃男籃／打了三節好球 中華隊浪費11分領先遭中國逆轉

聽新聞
0:00 / 0:00

光電出口退稅最後倒數 陸太陽能模組春節後漲價

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸官方為遏制太陽能行業「內捲外化」，自今年4月1日起，將取消太陽能光電等產品增值稅出口退稅。為搶在上述期限前多出口，中國大陸廠商普遍加大排產力度。（路透）
大陸官方為遏制太陽能行業「內捲外化」，自今年4月1日起，將取消太陽能光電等產品增值稅出口退稅。為搶在上述期限前多出口，中國大陸廠商普遍加大排產力度。（路透）

春節後首周，大陸太陽能光電組件市場價格上調。受銀價上漲、出口退稅臨近及高性能組件供不應求影響，頭部企業分布式及特殊製程組件普遍調價，其中晶科能源自3月起部分產品漲幅最高達50%。

第一財經報導，上海有色網SMM分析指，春節後回來手周雖暫無批量成交，大陸頭部企業分布式太陽能光電組件報價上調，高點已升至每瓦人民幣0.9元（下同）以上。SMM光電分析師鄭天鴻表示，節前多家企業上調報價，但受銀價回落影響成交價格下降，本周銀價已從1.8萬元/公斤回升至2萬元/公斤以上，一體化組件企業生產成本上升。

有大陸頭部一體化組件企業相關負責人說，組件漲價主要是受銀價上漲影響，下游廠家屬被動承壓漲價。排產方面，目前公司整體隨行就市，靈活調節產能。

報導稱，距離4月1日太陽能光電等產品9%的增值稅出口退稅取消僅剩最後一個月，部分企業為鎖定最後一筆退稅紅利，3月被視為出口搶裝最後窗口期。鄭天鴻指，海外訂單量在假日期間已有些許啟動，部分太陽能光電組件企業的在手訂單可觀，所以在政策關鍵時期選擇上調報價。「部分企業報價高點接近0.95元/瓦，頭部企業對調價趨勢較一致，預計後續光電組件整體報價將維持高位。」

另有太陽能光電產業內資深分析人士稱，大陸目前頭部一體化企業已恢復節後生產，專業化企業尚未開工。一方面，去年海外已囤貨儲備，庫存第二季可能仍消化不完；另外，海外市場尚未完全接受抬價後的產品，仍處洽談過程中。

產業調查機構Infolink Consulting指，「整體市場需求持續弱勢」，目前大陸分布式組件報價區間為每瓦0.8元至0.88元，實際成交價格多在每瓦0.75元至0.8元間。海外出口項目因退稅政策普遍重新商談訂單，分銷與項目報價在每瓦0.10美元至0.13美元間。大陸市場地面項目在手訂單逐步下滑，新簽訂單能見度有限；海外市場拉貨節奏因退稅政策反轉增強，第一季出貨將以海外為主；但季節性需求偏弱疊加組件漲價，市場採購態度趨觀望。

中國能源網指，晶科能源近日通知客戶，自2026年3月起，650瓦以上飛虎3及其他特殊製程組件將執行漲價計畫，相較前期低點平均漲幅約30至40%，最高已達50%。

分析人士稱，晶科此次調價策略以策略導向為主，非短期機會導向，反映高性能飛虎3組件持續供不應求。晶科領漲同時顯示原材料持續漲價造成生產成本與資本支出上升，也反映其在全球太陽能光電市場的議價力與技術領先優勢。隨大交通、數據中心、石油化工等特殊場景應用加速普及，帶動對飛虎3系列需求增加。

延伸閱讀

中東衝突金價跳漲！大陸銀行緊急收緊風控備戰波動

陸多家手機 3月初將漲價

陸功率半導體廠 集體漲價

聯想喊漲價 要客戶快下單 電腦、智慧手機等3月上調價格

相關新聞

中東衝突金價跳漲！大陸銀行緊急收緊風控備戰波動

美國、以色列2月28日聯手對伊朗發動軍事行動，擊斃統治伊朗近40年的最高領袖哈米尼。在此背景下，大陸多家零售金店2月28日金價全線跳漲，老鋪黃金漲幅高達30%，多數品牌金飾報價突破每克人民幣1,600元（下同）。銀行投資金條供應緊張，多家商業銀行收緊個人黃金業務風控。機構分析，短期行情依賴中東局勢，中長期若投資者回歸理性，金價仍有回升空間。

光電出口退稅最後倒數 陸太陽能模組春節後漲價

春節後首周，大陸太陽能光電組件市場價格上調。受銀價上漲、出口退稅臨近及高性能組件供不應求影響，頭部企業分布式及特殊製程組件普遍調價，其中晶科能源自3月起部分產品漲幅最高達50%。

中東戰事衝擊港金融？陳茂波：短期或影響金價、油價

在美國與以色列2月28日聯手攻擊伊朗，並擊斃最高領袖哈米尼及多名國安高層後，中東戰火驟起，各界高度關注全球能源要道－荷姆茲海峽後續影響。香港財政司司長陳茂波1日表示，中東戰事雖對香港直接貿易影響有限，但可能帶來金融市場波動。港府已有充分預案應對資金流與市場風險，並密切監測金價、油價及運輸成本變化。

香港《簡樸房條例》今生效 首年登記期展開

香港《簡樸房條例》今（3月1日）生效，首年登記期展開，將提供48個月過渡安排，業主可享36個月寬限期改造分間單位，違法出租未登記或未認證單位的刑責將延至明（2027）年才生效。

陸淨息差收窄大額存單升溫 1年期居多中小農商行短期搶市

2026年春節過後，大陸銀行大額存單發行明顯升溫，截至2月24日已公布386份公告，較去年同期增加。在大陸的商業銀行降息與淨息差降至1.42%背景下，中小農商行透過縮短期限與階段性調升利率吸引資金。專家指出，居民資金再配置需求上升，短期化發行有助銀行控管負債成本。

加拿大進口油菜籽 中方終裁：3月1日開徵反傾銷稅

中國商務部2月28日公告，對原產於加拿大的進口油菜籽反傾銷調查作出最終裁定，認定相關產品存在傾銷行為，並對中國國內油菜籽產業造成實質損害，兩者之間具因果關係。經國務院關稅稅則委員會決定，自3月1日起，對相關產品徵收5.9%的反傾銷稅，為期五年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。