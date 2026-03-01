光電出口退稅最後倒數 陸太陽能模組春節後漲價

春節後首周，大陸太陽能光電組件市場價格上調。受銀價上漲、出口退稅臨近及高性能組件供不應求影響，頭部企業分布式及特殊製程組件普遍調價，其中晶科能源自3月起部分產品漲幅最高達50%。

第一財經報導，上海有色網SMM分析指，春節後回來手周雖暫無批量成交，大陸頭部企業分布式太陽能光電組件報價上調，高點已升至每瓦人民幣0.9元（下同）以上。SMM光電分析師鄭天鴻表示，節前多家企業上調報價，但受銀價回落影響成交價格下降，本周銀價已從1.8萬元/公斤回升至2萬元/公斤以上，一體化組件企業生產成本上升。

有大陸頭部一體化組件企業相關負責人說，組件漲價主要是受銀價上漲影響，下游廠家屬被動承壓漲價。排產方面，目前公司整體隨行就市，靈活調節產能。

報導稱，距離4月1日太陽能光電等產品9%的增值稅出口退稅取消僅剩最後一個月，部分企業為鎖定最後一筆退稅紅利，3月被視為出口搶裝最後窗口期。鄭天鴻指，海外訂單量在假日期間已有些許啟動，部分太陽能光電組件企業的在手訂單可觀，所以在政策關鍵時期選擇上調報價。「部分企業報價高點接近0.95元/瓦，頭部企業對調價趨勢較一致，預計後續光電組件整體報價將維持高位。」

另有太陽能光電產業內資深分析人士稱，大陸目前頭部一體化企業已恢復節後生產，專業化企業尚未開工。一方面，去年海外已囤貨儲備，庫存第二季可能仍消化不完；另外，海外市場尚未完全接受抬價後的產品，仍處洽談過程中。

產業調查機構Infolink Consulting指，「整體市場需求持續弱勢」，目前大陸分布式組件報價區間為每瓦0.8元至0.88元，實際成交價格多在每瓦0.75元至0.8元間。海外出口項目因退稅政策普遍重新商談訂單，分銷與項目報價在每瓦0.10美元至0.13美元間。大陸市場地面項目在手訂單逐步下滑，新簽訂單能見度有限；海外市場拉貨節奏因退稅政策反轉增強，第一季出貨將以海外為主；但季節性需求偏弱疊加組件漲價，市場採購態度趨觀望。

中國能源網指，晶科能源近日通知客戶，自2026年3月起，650瓦以上飛虎3及其他特殊製程組件將執行漲價計畫，相較前期低點平均漲幅約30至40%，最高已達50%。

分析人士稱，晶科此次調價策略以策略導向為主，非短期機會導向，反映高性能飛虎3組件持續供不應求。晶科領漲同時顯示原材料持續漲價造成生產成本與資本支出上升，也反映其在全球太陽能光電市場的議價力與技術領先優勢。隨大交通、數據中心、石油化工等特殊場景應用加速普及，帶動對飛虎3系列需求增加。