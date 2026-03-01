快訊

中東戰事衝擊港金融？陳茂波：短期或影響金價、油價

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中東戰火全面升級，香港財政司司長陳茂波1日表示，中東戰事雖對香港直接貿易影響有限，但可能帶來金融市場波動。（中新社）
在美國與以色列2月28日聯手攻擊伊朗，並擊斃最高領袖哈米尼及多名國安高層後，中東戰火驟起，各界高度關注全球能源要道－荷姆茲海峽後續影響。香港財政司司長陳茂波1日表示，中東戰事雖對香港直接貿易影響有限，但可能帶來金融市場波動。港府已有充分預案應對資金流與市場風險，並密切監測金價、油價及運輸成本變化。

港媒《信報》指出，陳茂波1日在香港電視廣播有限公司節目《講清講楚》中表示，香港與伊朗直接貿易和投資不多，但有關戰事對全球造成很大不確定性，預料對金融市場造成的波動比較大，強調特區政府已有足夠預案作出應對。

陳茂波估計，資金流可能轉向更快，亦有不確定性，當地資金或尋求安全港而來到香港，特區政府要做好準備，會小心處理金融風險及波動，亦已經有足夠預案。同時，他又預料，金價、油價以及國際貿易運輸成本可能會於短期內受影響，強調當局一直有評估風險。

彭博稍早指出，中國約三分之一的原油供應仍經荷姆茲海峽運輸。荷姆茲海峽位於伊朗附近，是連接波斯灣與外海的狹窄水道。2月28日轟炸行動後，伊朗伊斯蘭革命衛隊已於當晚，宣布禁止任何船隻通過荷姆茲海峽海峽，這實質上也表示將海峽關閉，此舉或推高原油價格。對此，一些油輪避開該海峽航行，部分船東採取謹慎態度。

北京晚報旗下平台「北晚在線」則指，荷姆茲海峽每日承載全球約五分之一海運石油及液化天然氣，沙烏地阿拉伯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、科威特的大部分原油出口依賴此水道，卡達幾乎全部液化天然氣出口亦經此。

另外，香港電台1日指出，香港商務及經濟發展局局長丘應樺稍早亦在電台節目表示，中東局勢近日升溫，為全球帶來衝擊，需要深思研究這對未來全球經濟發展、供應鏈，以及美國會否減息等影響。由於這些不穩定因素，全球多國加強與中國合作， 「看到國家（指中國）經濟發展對全球影響強大，香港可受惠於國家整體經濟發展，做好超級聯繫人角色，為國家做好跨國供應鏈工作的角色，對香港是正面機遇。」

中東衝突金價跳漲！大陸銀行緊急收緊風控備戰波動

美國、以色列2月28日聯手對伊朗發動軍事行動，擊斃統治伊朗近40年的最高領袖哈米尼。在此背景下，大陸多家零售金店2月28日金價全線跳漲，老鋪黃金漲幅高達30%，多數品牌金飾報價突破每克人民幣1,600元（下同）。銀行投資金條供應緊張，多家商業銀行收緊個人黃金業務風控。機構分析，短期行情依賴中東局勢，中長期若投資者回歸理性，金價仍有回升空間。

中東戰事衝擊港金融？陳茂波：短期或影響金價、油價

香港《簡樸房條例》今生效 首年登記期展開

香港《簡樸房條例》今（3月1日）生效，首年登記期展開，將提供48個月過渡安排，業主可享36個月寬限期改造分間單位，違法出租未登記或未認證單位的刑責將延至明（2027）年才生效。

陸淨息差收窄大額存單升溫 1年期居多中小農商行短期搶市

2026年春節過後，大陸銀行大額存單發行明顯升溫，截至2月24日已公布386份公告，較去年同期增加。在大陸的商業銀行降息與淨息差降至1.42%背景下，中小農商行透過縮短期限與階段性調升利率吸引資金。專家指出，居民資金再配置需求上升，短期化發行有助銀行控管負債成本。

加拿大進口油菜籽 中方終裁：3月1日開徵反傾銷稅

中國商務部2月28日公告，對原產於加拿大的進口油菜籽反傾銷調查作出最終裁定，認定相關產品存在傾銷行為，並對中國國內油菜籽產業造成實質損害，兩者之間具因果關係。經國務院關稅稅則委員會決定，自3月1日起，對相關產品徵收5.9%的反傾銷稅，為期五年。

小米17系列發布會 概念超跑亮相巴賽隆納 支持「人車家」聯動

小米17系列全球發布會2月28日在西班牙巴塞隆納舉行，會上，小米Vision GT概念車正式亮相，該款概念車兼具極低風阻係數和強大的下壓力，突破空氣動力學效率的邊界，掀起全場轟動；此外，小米電動滑板車6 Ultra也在發布會展示，產品經理強調，超大杯的命名，來源於設計與全地形能力的全面提升。

