中東戰事衝擊港金融？陳茂波：短期或影響金價、油價

在美國與以色列2月28日聯手攻擊伊朗，並擊斃最高領袖哈米尼及多名國安高層後，中東戰火驟起，各界高度關注全球能源要道－荷姆茲海峽後續影響。香港財政司司長陳茂波1日表示，中東戰事雖對香港直接貿易影響有限，但可能帶來金融市場波動。港府已有充分預案應對資金流與市場風險，並密切監測金價、油價及運輸成本變化。

港媒《信報》指出，陳茂波1日在香港電視廣播有限公司節目《講清講楚》中表示，香港與伊朗直接貿易和投資不多，但有關戰事對全球造成很大不確定性，預料對金融市場造成的波動比較大，強調特區政府已有足夠預案作出應對。

陳茂波估計，資金流可能轉向更快，亦有不確定性，當地資金或尋求安全港而來到香港，特區政府要做好準備，會小心處理金融風險及波動，亦已經有足夠預案。同時，他又預料，金價、油價以及國際貿易運輸成本可能會於短期內受影響，強調當局一直有評估風險。

彭博稍早指出，中國約三分之一的原油供應仍經荷姆茲海峽運輸。荷姆茲海峽位於伊朗附近，是連接波斯灣與外海的狹窄水道。2月28日轟炸行動後，伊朗伊斯蘭革命衛隊已於當晚，宣布禁止任何船隻通過荷姆茲海峽海峽，這實質上也表示將海峽關閉，此舉或推高原油價格。對此，一些油輪避開該海峽航行，部分船東採取謹慎態度。

北京晚報旗下平台「北晚在線」則指，荷姆茲海峽每日承載全球約五分之一海運石油及液化天然氣，沙烏地阿拉伯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、科威特的大部分原油出口依賴此水道，卡達幾乎全部液化天然氣出口亦經此。

另外，香港電台1日指出，香港商務及經濟發展局局長丘應樺稍早亦在電台節目表示，中東局勢近日升溫，為全球帶來衝擊，需要深思研究這對未來全球經濟發展、供應鏈，以及美國會否減息等影響。由於這些不穩定因素，全球多國加強與中國合作， 「看到國家（指中國）經濟發展對全球影響強大，香港可受惠於國家整體經濟發展，做好超級聯繫人角色，為國家做好跨國供應鏈工作的角色，對香港是正面機遇。」