中東衝突金價跳漲！大陸銀行緊急收緊風控備戰波動

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美國與以色列攻擊伊朗，中東衝突升級，導致大陸零售金店金價全面上漲。（新華社）
美國與以色列攻擊伊朗，中東衝突升級，導致大陸零售金店金價全面上漲。（新華社）

美國、以色列2月28日聯手對伊朗發動軍事行動，擊斃統治伊朗近40年的最高領袖哈米尼。在此背景下，大陸多家零售金店2月28日金價全線跳漲，老鋪黃金漲幅高達30%，多數品牌金飾報價突破每克人民幣1,600元（下同）。銀行投資金條供應緊張，多家商業銀行收緊個人黃金業務風控。機構分析，短期行情依賴中東局勢，中長期若投資者回歸理性，金價仍有回升空間。

第一財經指，2月28日，大陸零售金店金價全線跳漲，老鋪黃金啟動年內首輪調價，漲幅高達30%。大陸多家品牌金店金飾報價突破每克1,600元，較前一日漲超每克30元。

其中，周大福黃金報價每克1,608元，較上一日上漲32元；菜百金價報每克1,555元，漲20元；金至尊金價報每克1,606元，漲32元；老廟黃金與周生生分別報1,608元、1,602元。深圳水貝黃金市場首飾金價也升至每克1,372元。銀行投資金條出現供應吃緊，部分國有及股份制銀行APP顯示產品無法購買或僅在交易日限時開放。

大陸多家商業銀行加強風控。浙商銀行公告稱，若市場出現價格異常波動或流動性枯竭，銀行可能臨時閉市；農業銀行、交通銀行及招商銀行要求客戶完成風險承受能力評估方可辦理業務。中國郵政儲蓄銀行研究院研究員婁飛鵬表示，銀行透過提升風險測評及提高積存金起存門檻，加強積存金業務管控。

據統計，自去年9月以來，工商銀行、建設銀行、中信銀行等至少11家銀行陸續收緊代理上金所個人貴金屬業務，包括暫停新開倉交易及限制買入。上金所官網顯示，目前共有25家金融類會員銀行提供相關服務。

在國際地緣局勢驟然升級下，狂飆的金價還能走多遠？大陸銀行已提前加強風控，通過風險提示、業務限制及准入升級應對。業內普遍認為，短期市場將高度依賴衝突走向，長期來看，地緣事件對金價的推升效應或將逐步減弱。

國信證券分析，2月28日以色列襲擊伊朗，美軍隨即開始軍事打擊，市場風險偏好受擾動，金價對美伊局勢關鍵節點敏感呈現階梯式波動。1月至2月期間，金價對各事件反應顯著，2月19日美軍已做好打擊伊朗準備，金價站上5,022美元/盎司，2月25日談判預期短暫緩解避險情緒。

東方證券研究所資產配置分析師鄭月靈稱，1月中旬金價一周內上漲10%，火熱行情帶來交易結構問題，美聯準會降息及交易所降槓桿有助於回歸理性，中長期金價仍有回到前高空間。今年需關注交易結構調整，預計漲幅有限。國信證券補充，拉長時間看，國際局部戰爭或衝突對大類資產影響有限，短期表現較佳的美元與商品後續開始走弱，而股市多數可反彈。

中東戰事衝擊港金融？陳茂波：短期或影響金價、油價

在美國與以色列2月28日聯手攻擊伊朗，並擊斃最高領袖哈米尼及多名國安高層後，中東戰火驟起，各界高度關注全球能源要道－荷姆茲海峽後續影響。香港財政司司長陳茂波1日表示，中東戰事雖對香港直接貿易影響有限，但可能帶來金融市場波動。港府已有充分預案應對資金流與市場風險，並密切監測金價、油價及運輸成本變化。

香港《簡樸房條例》今生效 首年登記期展開

香港《簡樸房條例》今（3月1日）生效，首年登記期展開，將提供48個月過渡安排，業主可享36個月寬限期改造分間單位，違法出租未登記或未認證單位的刑責將延至明（2027）年才生效。

陸淨息差收窄大額存單升溫 1年期居多中小農商行短期搶市

2026年春節過後，大陸銀行大額存單發行明顯升溫，截至2月24日已公布386份公告，較去年同期增加。在大陸的商業銀行降息與淨息差降至1.42%背景下，中小農商行透過縮短期限與階段性調升利率吸引資金。專家指出，居民資金再配置需求上升，短期化發行有助銀行控管負債成本。

加拿大進口油菜籽 中方終裁：3月1日開徵反傾銷稅

中國商務部2月28日公告，對原產於加拿大的進口油菜籽反傾銷調查作出最終裁定，認定相關產品存在傾銷行為，並對中國國內油菜籽產業造成實質損害，兩者之間具因果關係。經國務院關稅稅則委員會決定，自3月1日起，對相關產品徵收5.9%的反傾銷稅，為期五年。

小米17系列發布會 概念超跑亮相巴賽隆納 支持「人車家」聯動

小米17系列全球發布會2月28日在西班牙巴塞隆納舉行，會上，小米Vision GT概念車正式亮相，該款概念車兼具極低風阻係數和強大的下壓力，突破空氣動力學效率的邊界，掀起全場轟動；此外，小米電動滑板車6 Ultra也在發布會展示，產品經理強調，超大杯的命名，來源於設計與全地形能力的全面提升。

