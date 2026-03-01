快訊

伊朗飛彈、無人機襲擊波斯灣 杜拜等地重創「中東陷恐慌」

前主播吳中純離世…女兒不解醫師1反應「在開心什麼」 嘆沒嚴肅看待

聽新聞
0:00 / 0:00

香港《簡樸房條例》今生效 首年登記期展開

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
綜合港媒報導，香港簡樸房制度3月1日開始接受登記，業主可申請簡樸房認證，違法出租刑責將於明年生效。圖／取自風聞社區微博 謝守真
綜合港媒報導，香港簡樸房制度3月1日開始接受登記，業主可申請簡樸房認證，違法出租刑責將於明年生效。圖／取自風聞社區微博 謝守真

香港《簡樸房條例》今（3月1日）生效，首年登記期展開，將提供48個月過渡安排，業主可享36個月寬限期改造分間單位，違法出租未登記或未認證單位的刑責將延至明（2027）年才生效。

星島日報指出，為解決香港長久以來的劣質「劏房」（又稱分間樓宇單位，是指將一個原本的住宅單位，分割成多個較小的獨立居住空間出租或出售）問題，《簡樸房條例》（第658章）於3月1日正式生效。房屋局轄下的分間單位專責小組（專責小組）即日起接受現存分間單位的登記及簡樸房認證申請。

條例明訂，整個簡樸房制度以「先登記、後執法」為原則，設有長達48個月的過渡安排，直至2030年2月28日，旨在讓業主有充足時間進行改造工程以符合法例要求。首年登記期至2027年2月28日，登記成功者可享36個月寬限期，以便安排單位改造工程及提交認證。

香港文匯網引述香港房屋局副秘書長王明慧表示，目前約11萬間「劏房」中，約三成需作較大幅度整改，其餘七成只需較小改動，包括更換耐火防煙房門、加裝消防偵測器及配備滅火器等，工程相對簡單，業主較易完成簡樸房認證。王明慧指，出租劏房利潤普遍高於整個單位，預計至少七成單位將繼續經營，暫時未見有大規模業主退場。

條例規定，簡樸房需符合八項居住環境最低標準，包括面積至少8平方公尺、樓底高度2.3公尺、最少一扇窗、獨立廁所及水電錶，並須符合消防安全、結構安全及照明通風要求。王明慧表示，業主可逐一為整改完成的分間單位申請認證，認證有效期五年，每個單位申請費為3,000港元，首年提交申請可獲「早鳥」優惠減免費用。

香港房屋局表示，條例首年將以「先登記、後執法」為原則，處理違法出租無登記或無認證分間單位的刑事罪行將延至2027年3月1日才生效。政府將透過六隊區域服務隊支援受影響住戶，協助尋找其他居所或安排入住過渡性房屋及簡約公屋單位。

王明慧提到，簡約公屋及過渡性房屋的居住條件與劣質劏房相比有明顯改善，例如啟德簡約公屋提供逾1萬個單位，柴灣約有近2,000個單位，局方亦研究將觀塘空置校舍改為簡約公屋，以增加供應量。房屋局將設置符合簡樸房標準的樣板房，供業主參考整改及申請認證。

新加坡聯合早報指出，香港地少人多，住宅租金昂貴，許多基層市民過去被迫租住劏房，面臨生活空間狹窄及缺乏基本設施等問題。中國大陸國務院港澳辦公室主任夏寶龍曾指，香港在2049年要告別劏房及籠屋。

香港地少人多，住宅租金長期昂貴，許多基層市民過去被迫租住劏房，面臨生活空間狹窄及缺乏基本設施等問題。圖／取自香港文匯報微博 謝守真
香港地少人多，住宅租金長期昂貴，許多基層市民過去被迫租住劏房，面臨生活空間狹窄及缺乏基本設施等問題。圖／取自香港文匯報微博 謝守真

香港 房屋

延伸閱讀

香港簡樸房條例生效 登記期1年 3成劏房須整改

香港宏志閣未受大火波及 居民盼收購：不想成「孤島」

中東局勢升溫！陸駐以使館開放撤離登記 持台胞證者亦可

國土署：租金補貼已核定72.2萬戶 婚育戶額度加碼

相關新聞

中東衝突金價跳漲！大陸銀行緊急收緊風控備戰波動

美國、以色列2月28日聯手對伊朗發動軍事行動，擊斃統治伊朗近40年的最高領袖哈米尼。在此背景下，大陸多家零售金店2月28日金價全線跳漲，老鋪黃金漲幅高達30%，多數品牌金飾報價突破每克人民幣1,600元（下同）。銀行投資金條供應緊張，多家商業銀行收緊個人黃金業務風控。機構分析，短期行情依賴中東局勢，中長期若投資者回歸理性，金價仍有回升空間。

中東戰事衝擊港金融？陳茂波：短期或影響金價、油價

在美國與以色列2月28日聯手攻擊伊朗，並擊斃最高領袖哈米尼及多名國安高層後，中東戰火驟起，各界高度關注全球能源要道－荷姆茲海峽後續影響。香港財政司司長陳茂波1日表示，中東戰事雖對香港直接貿易影響有限，但可能帶來金融市場波動。港府已有充分預案應對資金流與市場風險，並密切監測金價、油價及運輸成本變化。

香港《簡樸房條例》今生效 首年登記期展開

香港《簡樸房條例》今（3月1日）生效，首年登記期展開，將提供48個月過渡安排，業主可享36個月寬限期改造分間單位，違法出租未登記或未認證單位的刑責將延至明（2027）年才生效。

陸淨息差收窄大額存單升溫 1年期居多中小農商行短期搶市

2026年春節過後，大陸銀行大額存單發行明顯升溫，截至2月24日已公布386份公告，較去年同期增加。在大陸的商業銀行降息與淨息差降至1.42%背景下，中小農商行透過縮短期限與階段性調升利率吸引資金。專家指出，居民資金再配置需求上升，短期化發行有助銀行控管負債成本。

加拿大進口油菜籽 中方終裁：3月1日開徵反傾銷稅

中國商務部2月28日公告，對原產於加拿大的進口油菜籽反傾銷調查作出最終裁定，認定相關產品存在傾銷行為，並對中國國內油菜籽產業造成實質損害，兩者之間具因果關係。經國務院關稅稅則委員會決定，自3月1日起，對相關產品徵收5.9%的反傾銷稅，為期五年。

小米17系列發布會 概念超跑亮相巴賽隆納 支持「人車家」聯動

小米17系列全球發布會2月28日在西班牙巴塞隆納舉行，會上，小米Vision GT概念車正式亮相，該款概念車兼具極低風阻係數和強大的下壓力，突破空氣動力學效率的邊界，掀起全場轟動；此外，小米電動滑板車6 Ultra也在發布會展示，產品經理強調，超大杯的命名，來源於設計與全地形能力的全面提升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。