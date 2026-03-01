香港《簡樸房條例》今生效 首年登記期展開

香港《簡樸房條例》今（3月1日）生效，首年登記期展開，將提供48個月過渡安排，業主可享36個月寬限期改造分間單位，違法出租未登記或未認證單位的刑責將延至明（2027）年才生效。

星島日報指出，為解決香港長久以來的劣質「劏房」（又稱分間樓宇單位，是指將一個原本的住宅單位，分割成多個較小的獨立居住空間出租或出售）問題，《簡樸房條例》（第658章）於3月1日正式生效。房屋局轄下的分間單位專責小組（專責小組）即日起接受現存分間單位的登記及簡樸房認證申請。

條例明訂，整個簡樸房制度以「先登記、後執法」為原則，設有長達48個月的過渡安排，直至2030年2月28日，旨在讓業主有充足時間進行改造工程以符合法例要求。首年登記期至2027年2月28日，登記成功者可享36個月寬限期，以便安排單位改造工程及提交認證。

香港文匯網引述香港房屋局副秘書長王明慧表示，目前約11萬間「劏房」中，約三成需作較大幅度整改，其餘七成只需較小改動，包括更換耐火防煙房門、加裝消防偵測器及配備滅火器等，工程相對簡單，業主較易完成簡樸房認證。王明慧指，出租劏房利潤普遍高於整個單位，預計至少七成單位將繼續經營，暫時未見有大規模業主退場。

條例規定，簡樸房需符合八項居住環境最低標準，包括面積至少8平方公尺、樓底高度2.3公尺、最少一扇窗、獨立廁所及水電錶，並須符合消防安全、結構安全及照明通風要求。王明慧表示，業主可逐一為整改完成的分間單位申請認證，認證有效期五年，每個單位申請費為3,000港元，首年提交申請可獲「早鳥」優惠減免費用。

香港房屋局表示，條例首年將以「先登記、後執法」為原則，處理違法出租無登記或無認證分間單位的刑事罪行將延至2027年3月1日才生效。政府將透過六隊區域服務隊支援受影響住戶，協助尋找其他居所或安排入住過渡性房屋及簡約公屋單位。

王明慧提到，簡約公屋及過渡性房屋的居住條件與劣質劏房相比有明顯改善，例如啟德簡約公屋提供逾1萬個單位，柴灣約有近2,000個單位，局方亦研究將觀塘空置校舍改為簡約公屋，以增加供應量。房屋局將設置符合簡樸房標準的樣板房，供業主參考整改及申請認證。

新加坡聯合早報指出，香港地少人多，住宅租金昂貴，許多基層市民過去被迫租住劏房，面臨生活空間狹窄及缺乏基本設施等問題。中國大陸國務院港澳辦公室主任夏寶龍曾指，香港在2049年要告別劏房及籠屋。