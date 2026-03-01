陸淨息差收窄大額存單升溫 1年期居多中小農商行短期搶市

2026年春節過後，大陸銀行大額存單發行明顯升溫，截至2月24日已公布386份公告，較去年同期增加。在大陸的商業銀行降息與淨息差降至1.42%背景下，中小農商行透過縮短期限與階段性調升利率吸引資金。專家指出，居民資金再配置需求上升，短期化發行有助銀行控管負債成本。

據中國經營報，2026年春節假期剛過，在河北有民眾於上工首日即收到銀行推送訊息，顯示「20萬元（人民幣，單位下同）起存大額存單限時發售，3個月利率1.35%，1年期1.6%。」相較往年，銀行開始重點推薦短期存款產品。

報導指出，在降息通道背景下，大額存單一直是銀行攬儲的重要工具。2026年春節期間，大額存單發行數量明顯增加，以農商行為主的中小銀行密集發行產品，並上調部分產品利率以搶占存款市占率。

中國貨幣網數據顯示，截至2月24日，大陸在2026年已有386份大額存單發行公告，2025年同期為214份，其中1年期產品占比最高。已發行公告顯示，1年期大額存單173份，2年期28份，3年期108份；2026年僅3家農商行發布5年期產品待發行公告，較去年同期減少。

東方金誠金融業務部執行總監李柯瑩表示，居民資金再配置需求旺盛，推動銀行加大發行力度；部分中小銀行因品牌與渠道劣勢，透過利率上浮爭奪客群，短期產品亦有助降低負債成本。

從利率來看，部分銀行1年期大額存單利率最高可達2%，高於部分2年期、3年期產品。報導指出，在淨息差持續收窄背景下，中小農商行一方面提高利率吸引資金，另一方面亦須嚴控負債成本。李柯瑩對此指出，中小銀行採取限量發行、期限短期化及分層定價等方式調整負債結構。

天津金智農信管理諮詢有限公司則表示，中小農商行應壓降長期限、高利率定期存款規模，控制高成本產品發行，並透過產品置換等方式降低存款成本壓力。

此外，券商研報亦表示，2026年將有大規模定期存款到期。其中，華泰證券研究所所長張繼強團隊表示，2026年1年期以上定期存款到期規模約50兆元；天風證券固收團隊測算，住戶定期存款到期規模約73兆元至77兆元。