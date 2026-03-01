地緣政治動盪 港商經局長：各國都盼加強與中國合作

以色列和美國2月28日對伊朗發動襲擊後，香港商務及經濟發展局局長丘應樺指出， 地緣政治、中東地區出現不穩定情況會帶來衝擊，需深思研究對未來經濟發展、全球供應鏈，以及美元是否會降息等影響。

據香港電台1日報導，丘應樺在一個電台節目上提到，由於這些不穩定因素， 不同國家都加強與中國的合作，多國元首先後訪華， 「看到國家（指中國）經濟發展對全球影響強大，香港可受惠於國家整體經濟發展，做好超級聯繫人角色，為國家做好跨國供應鏈工作的角色，對香港是正面機遇。」

另，香港商經局新一份預算案提出預留港幣1億元推動展覽業發展，建設「香港國際會展之都」的品牌。丘應樺表示，會與展覽機構商討合作，做一些香港沒辦過的展覽，如大型機械展、遊艇展或小型私人飛機展等。

丘應樺稱，過往展覽業佔香港GDP約2.1%，預期展覽業可以繼續做大做強，為香港經濟帶來很強的直接和間接得益，包括在旅遊、餐飲、零售、娛樂及航空等都會帶來正面效益。

至於協助中國企業「出海」（赴海外發展）方面，丘應樺說，「十五五」規劃中提及要全面開放雙向投資，企業出海和引入企業均是非常重要，香港作為平台可以做到內聯外通。

他指出，中國大陸有約5,000萬家中小企業，需要周詳計劃，商經局正研究不同經濟體對不同企業的需要，做好計劃，協助大陸企業經香港出海發展事業，包括製造、生產、投資、併購，對全球供應鏈造成穩定掌握，「為國家未來經濟發展帶來新動力」。

丘應樺並表達，希望大陸企業在香港成立地區總部分公司，從而帶動香港就業和經濟，造成雙贏局面。