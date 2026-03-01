新聞眼／大陸經濟 停滯或轉型 有待觀察

大陸本周召開全國兩會（人大與政協），外媒與多國機構已預估大陸今年的ＧＤＰ增速目標將下調至百分之四點五至百分之五之間，若為真，將是大陸自改革開放以來，設定最低的目標，但這是大陸經濟已見頂或先蹲後跳的前兆，還有待觀察。

農曆春節前各省市自治區兩會陸續開完，觀察卅一個省份裡至少有十九個省市，全都下調了今年的經濟增長目標，包括廣東、江蘇這些挑大梁的經濟大省，代表今年全國兩會政府工作報告的全年經濟增速設定目標也可能下調。

過去十多年，大陸房地產與建築行業對ＧＤＰ的貢獻高達七分之一，約百分之十四至十五。隨著經濟下行以及中央三令五申─房子是住、不是炒之後，作為經濟火車頭的房地產行業近年對ＧＤＰ的支撐逐漸回落。

今年經濟增速設定目標若下調，也說明大陸過去靠鋼筋水泥、舉債賣地得來的ＧＤＰ增長手段，將進一步去化。

二○二六年是大陸十五五開局之年，從十五五規畫（建議）稿中可看出，大陸未來ＧＤＰ增量將改由高端製造、新能源、硬核科技等新質生產力擔任主力，這樣的換道超車才有可能進一步推動經濟動能。

根據最新的「前瞻報告」，大陸未來優先攻關的項目包括工業母機（製造機器的機器，五軸聯動機床），高端儀器（大學實驗室或醫院裡的冷凍電鏡、核磁共振儀），工業軟體（設計畫圖用的軟體），半導體的全產業鏈（光刻機、刻蝕機、清洗機與材料），以及生物製造（下一代的石油化工）等，這些都是十五五規畫裡的戰略級新賽道。

十五五的規畫裡還提到「銀髮經濟」、「以舊換新」。以昨天統計局公布的人口分布，大陸老齡化已是不可逆，但這也意味著一個巨大的市場，將來養老服務、適老化改造、老年旅遊都是商機。至於以舊換新，則在刺激消費，同時也在改善民眾的生活品質。上述都是推動ＧＤＰ增量的項目。

大陸經濟降速，悲觀與唱衰的人認為是中國引擎熄火，樂觀的人認為是去泡沫的深蹲再跳。大陸經濟能否轉型成功仍有許多變數，美中能否達成協議，得以休養生息全力發展經濟，也是變數之一。