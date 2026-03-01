內需疲軟 陸去年GDP增5% 今年恐下調

大陸全國兩會召開前夕，大陸國家統計局昨發布「二○二五年國民經濟和社會發展統計公報」，初步核算，全年國內生產總值（ＧＤＰ）人民幣突破一四○兆元，年增百分之五，與先前公布數據一致，並達成官方定下的「百分之五左右」增長目標。

展望本周大陸全國兩會，大陸國務院總理李強將在政府工作報告中提出今年經濟增長目標，多家外媒與機構分析，目標可能從已持續三年的「百分之五左右」往下微調，落在「百分之四點五至百分之五」區間，從而減輕增長壓力，允許更大政策靈活性。

統計公報內容顯示，二○二五年全年ＧＤＰ為人民幣一四○兆一八七九億元，首次突破一四○兆大關，年增百分之五；分季別看，第一季年增百分之五點四，第二季年增百分之五點二，第三季年增百分之四點八，第四季年增百分之四點五。全年人均ＧＤＰ為人民幣九萬九六六五元，年增率百分之五點一，按年平均匯率折算達一萬三九五三美元，連續三年超過一點三萬美元。

大陸國家統計局副局長盛來運指出，去年圓滿完成預期目標任務，大陸經濟總量實現新突破，體現大陸經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大；人均ＧＤＰ穩步提高，得益於科技創新的引領，現代化產業體系加快構建，以及新質生產力蓬勃發展。

外界關注大陸今年ＧＤＰ增長目標，尤其今年是「十五五」開局之年。據測算，大陸卅一個省份分別公布的二○二六年經濟增長目標，加權平均值百分之五點○四，較二○二五年下調了○點二個百分點，且有多達十九個省份下調增速。

花旗、高盛、瑞銀及野村經濟學家皆預估，大陸全國ＧＤＰ增長目標將設定在百分之四點五至百分之五間。華爾街日報指出，大陸正艱難地應對內需疲軟問題，政府有空間允許經濟增長略微放緩。聯合早報認為，下調增長目標與中共最近重點強調「正確政績觀」相呼應。

統計公報顯示，二○二五年全國城鎮調查失業率平均值百分之五點二，優於設定的百分之五點五左右。全年居民消費價格（ＣＰＩ）與二○二四年持平，未達漲幅百分之二左右目標；工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）下降百分之二點六。房地產開發投資年減百分之十七點二，新開工面積年減百分之廿點四。