陸2025年GDP成長5% 達陣

大陸全國兩會召開前夕，大陸國家統計局昨（28）日發布「2025年國民經濟和社會發展統計公報」，初步核算，全年國內生產總值（GDP）人民幣突破140兆元（約新台幣641兆），年增5%，與先前公布數據一致，並達成官方定下的「5％左右」增長目標。

展望下周的大陸全國兩會，大陸國務院總理李強將在政府工作報告中提出今年的經濟增長目標，多家外媒與機構分析，目標可能從已持續三年的「5%左右」往下微調，落在「4.5%至5%」區間，從而減輕增長壓力，允許更大的政策靈活性。

統計公報內容顯示，2025年全年GDP為人民幣140兆1,879億元，首次突破140兆大關，年增5%；分季別看，第1季年增5.4%，第2季年增5.2%，第3季年增4.8%，第4季年增4.5%。全年人均GDP為人民幣9萬9,665元，年增率5.1%，按年平均匯率折算達1萬3,953美元，連續三年超過1.3萬美元。

大陸國家統計局副局長盛來運指出，去年圓滿完成預期目標任務，大陸經濟總量實現新突破，體現大陸經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大；人均GDP穩步提高，得益於科技創新的引領，現代化產業體系加快構建，以及新質生產力蓬勃發展。

外界關注大陸今年GDP增長目標，尤其今年是「十五五」開局之年。據測算，大陸31個省份分別公布的2026年經濟增長目標，加權平均值5.04%，較2025年下調了0.2個百分點，且有多達19個省份下調增速。

花旗、高盛、瑞銀及野村經濟學家皆預估，大陸全國GDP增長目標將設定在4.5%至5%之間。華爾街日報指出，大陸正艱難地應對內需疲軟問題，政府有空間允許經濟增長略微放緩。聯合早報認為，下調增長目標與中共最近重點強調「正確政績觀」相互呼應，南華早報引述分析指，GDP以外，就業、民生和消費指標同樣重要。

統計公報也顯示，2025年全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，優於設定的5.5%左右。全年居民消費價格（CPI）與2024年持平，未達漲幅2%左右目標；工業生產者出廠價格（PPI）下降2.6%。全年房地產開發投資年減17.2％，新開工面積年減20.4％。