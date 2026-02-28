外資改變態度 增大陸資產

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
外資改變態度，增加大陸資產。圖為在上海陸家嘴金融城的人行天橋上，實時滾動著股市行情。（中新社）
外資改變態度，增加大陸資產。圖為在上海陸家嘴金融城的人行天橋上，實時滾動著股市行情。（中新社）

大陸證監會日前召開資本市場「十五五」規劃外資法人機構座談會，參會外資認為，新「國九條」發布實施以來，外資參與大陸資本市場的意願和積極度明顯提升，許多國際投資者對大陸資產已從觀望、低配轉向主動增配，開始重新評估並配置大陸資產。

大陸證監會主席吳清27日與八家外資法人座談時表示，將以科創板、創業板「兩創板」改革為抓手（切入點），持續深化投融資綜合改革，外資是大陸資本市場的重要參與者和見證者，希望進一步發揮在全球配置資源、國際視野和專業經驗等方面的優勢，為大陸資本市場高品質發展積極建言獻策、貢獻力量。

財聯社報導，2026年開年以來，全球資本對大陸市場的布局動作頻頻。材料科技公司沃爾核材近日在港交所掛牌交易，在這檔新股的基石投資者名單中，全球頂級量化交易公司Jump Trading在列。

在此之前，瀾起科技的港股IPO也吸引了包括瑞銀資管、摩根大通資管、安本在內的多家國內外長線資金。

與此同時，外資機構密集調研。Wind統計數據顯示，截至目前年內已有超230家外資機構調研A股上市公司，摩根士丹利、貝萊德、高盛、花旗等龍頭機構頻繁現身，港股則同步獲外資增持。

2026年以來，全球資本對大陸市場的配置已轉向實質布局。摩根大通等外資開年累計斥資超10億港元增持寧德時代、信達生物等港股龍頭，覆蓋新能源、生物醫藥等領域。

同時，外資積極參與港股IPO基石投資。1月以來，壁仞科技、東鵬飲料、精鋒醫療、瀾起科技、先導智慧、牧原股份等多家上市新股基石投資者中外資雲集。

