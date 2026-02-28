DeepSeek新模型 本周亮相

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek），將於本周發布全新多模態大語言模型V4。該模型原生支持圖片、影音與文本生成，適配華為、寒武紀等國產算力

DeepSeek V4是繼今年1月 R1推理模型發布後的首次重大更新，目的在填補境內高性能、低成本開源多模態模型的市場空白，也將再次驗證大陸在AI領域挑戰美國競爭對手的雄心，降低對輝達的依賴。

金融時報報導，根據路線圖，DeepSeek將在發佈初期提供簡要技術說明，並於一個月後公開詳盡工程報告。在底層生態上，V4模型已聯合華為、寒武紀完成深度硬體適配優化。此舉不僅將大幅帶動本土算力需求，更代表AI模型推理環節正加速向國產晶片陣列遷移。

作為開源界的有力競爭者，DeepSeek V4的面世預示著多模態技術門檻的進一步下探，對構建自主可控的本土AI算力生態具有重要意義。

路透先前報導，DeepSeek在即將發布新版旗艦模型前，刻意打破業界慣例，沒有提前讓美國晶片大廠輝達和AMD取得模型進行效能優化，而是將這個機會留給了包括華為在內的大陸本土晶片供應商，讓華為提前數周開始針對自家處理器進行軟體調校。

內需疲軟 陸去年GDP增5% 今年恐下調

大陸全國兩會召開前夕，大陸國家統計局昨發布「二○二五年國民經濟和社會發展統計公報」，初步核算，全年國內生產總值（ＧＤＰ）...

大陸將40家實體列出口管制與關注 陸學者：沒有一家是「冤枉的」

阻止日本「再軍事化」，大陸商務部日前將三菱造船株式會社等20家日本實體列入出口管制管控名單，並將斯巴魯株式會社等20家...

陸AI晶片巨頭寒武紀轉盈 同業摩爾線程、沐曦股份虧損縮小

A股國產AI晶片三巨頭寒武紀、摩爾線程、沐曦股份，分別披露2025年業績快報。受益於AI行業發展，其中寒武紀轉虧為盈，摩...

新聞眼／大陸經濟 停滯或轉型 有待觀察

大陸本周召開全國兩會（人大與政協），外媒與多國機構已預估大陸今年的ＧＤＰ增速目標將下調至百分之四點五至百分之五之間，若為...

外資改變態度 增大陸資產

大陸證監會日前召開資本市場「十五五」規劃外資法人機構座談會，參會外資認為，新「國九條」發布實施以來，外資參與大陸資本市場...

陸2025年GDP成長5% 達陣

大陸全國兩會召開前夕，大陸國家統計局昨（28）日發布「2025年國民經濟和社會發展統計公報」，初步核算，全年國內生產總值...

