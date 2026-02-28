華為、智元機器人等350多家陸企亮相MWC 2026 展示通信與AI應用

包括華為、中興、vivo、阿里、小米、智元機器人等350家以上陸企，將於 3月2日亮相世界行動通訊大會（MWC 2026），這不只是數量的增長，更代表大陸企業從通信基礎設施到終端應用，從晶片到具身智慧，從標準制定到AI行業落地。

觀察者網報導，華為今年參展的主題是「邁向全面智慧化」，預計將會發布全系列產品與解決方案，深化行動網路、固定網路和AI融合創新。「Al-Centric Network三層注智」、「U6GHz」、「5G-A體驗經營和大上行」等將是華為此次參展的關鍵字。

「Al-Centric Network三層注智」，是對業務、網路和網元三層「賦智」，幫助電信商提升商業價值。截至2025年，全球5G基地台已超830萬座，5G商用網路有374張，但實現更多商業價值落地是難題。因此華為等通信設備商，一直在探索將AI注入從基礎設施到商業應用的每個層級，底層讓網路運維更智慧，中間層是讓網路能動態適配AI應用的流量需求，頂層則是幫助運營商從提供流量轉向提供體驗和確定性。

「U6GHz」指的是6425-7125MHz頻段，作為5G及未來6G網路授權頻譜，用於擴充行動通信網路容量，特別是增強室內和城市密集區域的覆蓋和性能，將有效支持5.5G以及未來目標網的演進。

而華為終端、計算、雲和資料存儲等多項業務預計也將集中展示最新技術。例如華為終端在西班牙一口氣推出了Mate80 Pro、手表、耳機、平板、手環等新品。

中興通訊今年依然聚焦AI以及「連接+算力」，展出全球首個U6G頻段2048天線陣子的6G原型機，容量提升10倍於5.5G能力；單機櫃支持32至128個GPU的超節點；以及將豆包AI助手集成至系統底層的努比亞手機等，讓終端從一個應用分發器，變成一個智慧任務調度中心。

榮耀除了展出常規迭代的Magic V6折疊螢幕外，真正的看點是首款人形機器人和Robot Phone的亮相。榮耀之前透露，Robot Phone帶有機械雲台鏡頭模組，可360度調節，搭配AI自動取景、鏡頭跟蹤等功能，這可能不僅是手機形態的一次突破，也是這家公司對「AI終端」定義的最新思考。

小米也已經連續多年參展，有人在巴塞隆納當地街頭拍到一輛疑似小米未發布的全新超跑，不少資深車迷和網友推測，這極有可能是傳聞已久的Vision GT超跑概念車。

vivo將亮相全新影像旗艦X300 Ultra，根據現有爆料，X300 Ultra將成為全球首款搭載高通驍龍8 Elite Gen 5處理器的影像旗艦，雙2億像素的超高規格影像配置，讓該機的影像表現備受行業與消費者期待。去年vivo手機出貨量已躋身全球第四，預計隨著X300 Ultra完成全球首秀，vivo也將釋放出更多發力海外高端市場的信號。

紫光展銳將展示在6G、衛星通信、端側AI等領域的最新成果；科大訊飛預計會展示星火一體機、翻譯機和智慧辦公本等AI產品。聯想、智元、阿裡、中國移動、中國聯通和中國電信等企業也將登場。