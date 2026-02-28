大陸將40家實體列出口管制與關注 陸學者：沒有一家是「冤枉的」

阻止日本「再軍事化」，大陸商務部日前將三菱造船株式會社等20家日本實體列入出口管制管控名單，並將斯巴魯株式會社等20家日本實體列入「關注」名單。復旦大學國際政治系教授沈逸表示，從名單來看，進入名單的企業，許多是隸屬於日本幾大主要重工業集團，在日本防衛武器生產體系中扮演著至關重要的角色，可以說是軍工體系中的關鍵環節，「沒有一家是冤枉的，而且被盯得都非常恰如其分。」

觀察者網報導，沈逸表示，如今的日本，實際上奉行一種典型的「軍民融合」體制，核心特徵就是在形式上規避和平憲法的約束，同時試圖恢復大日本帝國時期的軍事生產體系，服務於軍國主義復活的訴求。

他解釋，這種體制的做法主要有兩條路徑：一是透過母公司集團布局，表面上子公司在做民用業務，看上去人畜無害，但實際上透過整個集團體系系統性地參與日本自衛隊裝備的研發，成為供應鏈的關鍵環節；二是在關鍵技術、材料和元件方面，存在軍用專用的潛在風險。

沈逸提到，二戰結束後日本雖然戰敗，但這些財閥並沒有真正被摧毀，而是經過改造，轉型為現代商業集團。三菱重工後來成為日本最大的重工與防務承包商之一，旗下分公司涵蓋多個領域。例如三菱造船株式會社，負責建造「宙斯盾」驅逐艦、護衛艦這類艦艇。

三菱重工航空發動機，為日本「航空自衛隊」提供飛機發動機支持；也是海上自衛隊和航空自衛隊裝備的核心製造商，承擔主力艦艇的艦載系統、航空發動機的生產和維護任務。搭載「宙斯盾」系統的驅逐艦、護衛艦，各型艦用推進和動力系統，以及航空發動機和飛機關鍵部件，絕大多數都出自三菱集團。

至於川崎重工業航空宇宙系統公司，早期參與鐵路機械製造，在二戰爆發前和戰爭期間，主要為當時日本帝國的海軍和陸軍生產機械與動力系統，包括飛機結構部件。

戰後，川崎在航空宇宙和其他防務領域繼續發展，成為日本自衛隊裝備的底盤、直升機部件、軍用車輛的主要製造商。尤其是在12式岸艦飛彈項目上，日本正試圖透過技術升級，把這種飛彈的射程從打擊水面目標轉向覆蓋面目標，從而獲得遠端地對地攻擊能力。

IHI集團是原來的石川島播磨重工業。這家企業起家於重機械和造船，二戰時期主要從事軍艦推進系統的生產，提供核心機械部件。二戰結束後搖身一變成為綜合性的機械與能源供應商。目前為日本自衛隊和自衛隊艦艇提供發動機、動力裝置、渦輪和壓縮機系統，以及艦用的能源和推進解決方案。

斯巴魯株式會社以精密機械製造著稱，發動機製造和精密加工能力，完全可被軍事採用。特別是在軍用車輛的特種底盤、渦輪發動機部件這些領域，存在明顯的技術遷移風險。

TDK讓人想起磁帶或者唱片消費電子產品，但真正出名的是電子元器件和磁性材料，這些元器件在航電系統、雷達模組、通信設備中有著非常廣泛的應用。