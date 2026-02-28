快訊

評估談判無望！美國與以色列聯手空襲伊朗 哈米尼辦公室遭攻擊

開戰！以色列對伊朗發動先制打擊 德黑蘭傳出爆炸

小米汽車將推出超跑車型？ 疑似新車型現身西班牙巴賽隆納

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
有網友在西班牙巴塞隆納街頭，拍攝到一輛印有「xiaomi」字樣的疑似超跑車型。（齊魯晚報）
有網友在西班牙巴塞隆納街頭，拍攝到一輛印有「xiaomi」字樣的疑似超跑車型。（齊魯晚報）

小米汽車官微28日發文稱，「 給大家準備了一個驚喜。Coming soon...... 。」隨後，小米董事長雷軍轉發稱：「明天見。」就在預告發布前一天，有網友在西班牙巴塞隆納街頭，拍攝到一輛印有「xiaomi」字樣的疑似超跑車型。

儘管車身被車衣覆蓋，但低矮寬體的姿態、流暢且充滿肌肉感的線條依然清晰可見，車側下方隱約露出的碳纖維部件輪廓，進一步凸顯高性能屬性。

從產業競爭的角度看，推出超跑或概念車型是科技公司跨界造車時常見的品牌策略，目的在展示技術實力與設計理念，並以此提升整體品牌溢價。此舉也反映了智慧電動汽車行業競爭已從基礎功能延伸至品牌形象塑造與細分市場佔領的新階段。

IT之家報導，該車可能是小米尚未公開的概念車型。先前小米已宣布將與遊戲開發商合作，在「GT賽車7」中推出小米Vision Gran Turismo概念車。這一系列動作顯示，小米正試圖透過高階產品線拓展汽車業務的品牌形象與技術邊界，超跑車型的推出往往代表品牌試圖在設計與性能上建立新的標竿。

齊魯晚報報導，雖然小米官方尚未公布具體參數，但基於小米現有技術與VGT專案慣例，業內普遍推測這款超跑將直接對標頂級電動超跑。小米集團總裁盧偉冰先前已預告，將在展會期間展示手機、汽車、AI全生態新品。

2025年6月，小米與「GT賽車」遊戲開發商Polyphony Digital達成合作，宣佈小米SU7 Ultra將被「GT賽車7」收錄。

品牌 電動汽車 設計

延伸閱讀

西班牙工程師稱發現大疆掃地機器人漏洞 7000台險成「偷窺工具」

小米SU7成都車禍鑑定出爐：斷電車門開不了導致司機被燒死

有錢人炫富？這原因逾千萬法拉利超跑占2車格 基隆市府回應了

未來5年 小米主攻晶片、AI

相關新聞

陸AI三巨頭去年業績揭曉：寒武紀轉虧為盈 摩爾、沐曦虧損收窄

A 股國產AI晶片三 巨頭寒武紀、摩爾線程、沐曦股份，分別披露2025年業績快報。受益於人工智慧行業發展，其中寒武紀轉虧...

陸證監會外資座談釋信號 外資圈：對大陸資產告別觀望主動增配

繼大陸證監會27日召開資本市場「十五五」規劃外資機構座談會後，參會機構認為，新「國九條」發布實施以來，外資和外資機構參與...

大陸證監會：以「兩創板」改革為切入點 深化投融資綜合改革

大陸證監會主席吳清27日與8家外資機構座談時表示，將以科創板、創業板「兩創板」（科創板、創業板）改革為抓手（切入點），持...

2026上海全球投資促進大會3月14日開幕 將邀近500家內外企業與會

2026上海全球投資促進大會暨「投資上海」活動周將於3月14日開幕，大會以「春啓申城‧創領未來」為主題，今年主會場設在「...

人口跌破14億倒計時！2025年大陸人口14億489萬人 連四年減少

大陸國家統計局28日發布「2025年國民經濟和社會發展統計公報」， 2025年末人口14億489萬人，比上年末減少339...

小米汽車將推出超跑車型？ 疑似新車型現身西班牙巴賽隆納

小米汽車官微28日發文稱，「 給大家準備了一個驚喜。Coming soon...... 。」隨後，小米董事長雷軍轉發稱：...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。