小米汽車將推出超跑車型？ 疑似新車型現身西班牙巴賽隆納

小米汽車官微28日發文稱，「 給大家準備了一個驚喜。Coming soon...... 。」隨後，小米董事長雷軍轉發稱：「明天見。」就在預告發布前一天，有網友在西班牙巴塞隆納街頭，拍攝到一輛印有「xiaomi」字樣的疑似超跑車型。

儘管車身被車衣覆蓋，但低矮寬體的姿態、流暢且充滿肌肉感的線條依然清晰可見，車側下方隱約露出的碳纖維部件輪廓，進一步凸顯高性能屬性。

從產業競爭的角度看，推出超跑或概念車型是科技公司跨界造車時常見的品牌策略，目的在展示技術實力與設計理念，並以此提升整體品牌溢價。此舉也反映了智慧電動汽車行業競爭已從基礎功能延伸至品牌形象塑造與細分市場佔領的新階段。

IT之家報導，該車可能是小米尚未公開的概念車型。先前小米已宣布將與遊戲開發商合作，在「GT賽車7」中推出小米Vision Gran Turismo概念車。這一系列動作顯示，小米正試圖透過高階產品線拓展汽車業務的品牌形象與技術邊界，超跑車型的推出往往代表品牌試圖在設計與性能上建立新的標竿。

齊魯晚報報導，雖然小米官方尚未公布具體參數，但基於小米現有技術與VGT專案慣例，業內普遍推測這款超跑將直接對標頂級電動超跑。小米集團總裁盧偉冰先前已預告，將在展會期間展示手機、汽車、AI全生態新品。

2025年6月，小米與「GT賽車」遊戲開發商Polyphony Digital達成合作，宣佈小米SU7 Ultra將被「GT賽車7」收錄。