結束大陸行 德國總理：德國競爭力「已不夠強了」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
德國總理梅爾茨26日率近30位德國經濟界代表組成的高級別代表團，在浙江杭州參訪中國機器人企業宇樹科技。圖為梅爾茨和人形機器人招手互動。（中新社）
德國總理梅爾茨結束為期兩天的大陸訪問，返回柏林後表示，此次大陸之行讓他深刻感受到，德國的競爭力已經「不夠強了」，每個人都說「我已經做了很多」，但如果從大陸回來，就會更深刻地感受到，憑藉所謂的「工作與生活的平衡」，以及每周4天的工作制，已經無法維持德國的長遠的繁榮。

土耳其新聞網站「Clashreport」、今日俄羅斯（RT）報導，他激動地說：「我們現在的競爭力已經不夠強了，現在我們必須加倍努力了！」

在講話中，梅爾茨還提到，當他先前在電話中，向美國總統川普告知「德國的移民下降了近60%」時，川普表現的十分驚訝。

他模仿川普的口音說：「你說什麼？60%？我不相信！」隨後，場下傳出哄堂大笑。

2月25日至26日，梅爾茨應邀對大陸進行正式訪問，在北京「打卡」故宮，又前往杭州參訪宇樹科技等中國高新技術企業。

梅爾茨表示，此行給他留下了「深刻印象」，並宣佈新一輪中德政府磋商，將於今年年底前或最晚2027年初在中國舉行。

梅爾茨提到，大陸已躋身世界大國行列，德國的對華政策必須考慮到這一點。今天，沒有人可以繞開大陸，如果沒有北京的參與，重大的國際政治問題就無法得到解決。因此中德應攜手共同應對全球性挑戰。

近年來，大陸產業實力不斷崛起，讓老牌工業強國德國的危機感與日俱增。在一份德國復興信貸銀行開展的調查中，近五分之一的受訪中小企業表示，他們面臨來自大陸供應商越來越大的壓力，大陸企業不僅以低價競爭，產品和服務品質也在不斷提升。

復興信貸銀行首席經濟學家舒馬赫表示，要保護這些企業免受競爭劣勢影響，歐盟層面必須拿出合適的貿易和產業政策方案。

舒馬赫還指出，提升德國企業的競爭力同樣重要，其中簡化行政流程、建立具有國際競爭力的稅制、降低能源價格是企業的優先訴求。

與此同時，梅爾茨期待德中關係能注入新動力，但對華「去風險」的論調始終縈繞在德國政壇和輿論場。

中國社會科學院歐洲研究所所長馮仲平認為，在此背景下，對話交流至關重要，中德有必要厘清哪些是「風險」，哪些是德國臆想出來的「風險」。任由所謂的「去風險」左右德國對華政策，只會阻礙雙方的正常合作。

德國 梅爾茨 競爭力

