陸證監會外資座談釋信號 外資圈：對大陸資產告別觀望主動增配

繼大陸證監會27日召開資本市場「十五五」規劃外資機構座談會後，參會機構認為，新「國九條」發布實施以來，外資和外資機構參與大陸資本市場的意願和積極性明顯提升，許多國際投資者對大陸資產已從觀望、低配轉向主動增配，開始重新評估並配置大陸資產。

在外資調研中，從賽道分布看，半導體、AI、生物醫藥、新能源受到青睞。Wind顯示，華明裝備、影石創新、匯川技術等均獲得超50家外資機構調研。

A股IPO基石投資者中外資紮堆的上市公司，行業聚焦AI、晶片、半導體，同時覆蓋消費、醫療、高端製造等賽道。

財聯社報導，2026年開年以來，全球資本對大陸市場的布局動作頻頻。材料科技公司沃爾核材近日在港交所掛牌交易，在這檔新股的基石投資者名單中，全球頂級量化交易公司Jump Trading在列。

在此之前，瀾起科技的港股IPO也吸引了包括瑞銀資管、摩根大通資管、安本（abrdn）在內的多家國內外長線資金。

與此同時，外資機構密集調研。Wind統計數據顯示，截至目前年內已有超230家外資機構調研A股上市公司，摩根士丹利、貝萊德、高盛、花旗等龍頭機構頻繁現身，港股則同步獲外資增持。

2026年以來，全球資本對大陸市場的配置已轉向實質布局。摩根大通等外資開年累計斥資超10億港元增持寧德時代、信達生物等港股龍頭，覆蓋新能源、生物醫藥等領域。

同時，外資積極參與港股IPO基石投資。1月以來，壁仞科技、東鵬飲料、精鋒醫療、瀾起科技、先導智慧、牧原股份等多家上市新股基石投資者中外資雲集，包括淡馬錫、貝萊德、瑞銀資管、摩根大通、富達等國際知名機構。

東方匯理資產管理中國香港區副首席執行官鄧嘉南表示，當前外資對大陸資產已從觀望、低配轉向主動增配；大陸經濟政策像是內需擴容、基建發力與全球其他市場的對比優勢，成為資金回流的重要驅動，海外投資者對大陸政策的解讀與關注度也在持續提升。

渣打方面認為，大陸在2026年可能推出更果斷但針對性刺激措施，尤其是「十五五」規劃建議的發布，重點提出了加快先進技術的投資以提升自主能力和生產力。渣打仍然超配大陸股票，預計定向的政策刺激，以及與人工智慧主題相關的強勁盈利增長，將為大陸經濟提供強有力的支持。