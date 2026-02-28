快訊

評估談判無望！美國與以色列聯手空襲伊朗 哈米尼辦公室遭攻擊

開戰！以色列對伊朗發動先制打擊 德黑蘭傳出爆炸

高雄228中樞紀念儀式...家屬抗議會場配樂「太歡樂像婚禮」 主辦單位致歉

陸證監會外資座談釋信號 外資圈：對大陸資產告別觀望主動增配

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
在外資調研中，從賽道分布看，半導體、AI、生物醫藥、新能源受到青睞。圖為在上海陸家嘴金融城的人行天橋上，實時滾動著股市行情。（中新社）
在外資調研中，從賽道分布看，半導體、AI、生物醫藥、新能源受到青睞。圖為在上海陸家嘴金融城的人行天橋上，實時滾動著股市行情。（中新社）

繼大陸證監會27日召開資本市場「十五五」規劃外資機構座談會後，參會機構認為，新「國九條」發布實施以來，外資和外資機構參與大陸資本市場的意願和積極性明顯提升，許多國際投資者對大陸資產已從觀望、低配轉向主動增配，開始重新評估並配置大陸資產。

在外資調研中，從賽道分布看，半導體、AI、生物醫藥、新能源受到青睞。Wind顯示，華明裝備、影石創新、匯川技術等均獲得超50家外資機構調研。

A股IPO基石投資者中外資紮堆的上市公司，行業聚焦AI、晶片、半導體，同時覆蓋消費、醫療、高端製造等賽道。

財聯社報導，2026年開年以來，全球資本對大陸市場的布局動作頻頻。材料科技公司沃爾核材近日在港交所掛牌交易，在這檔新股的基石投資者名單中，全球頂級量化交易公司Jump Trading在列。

在此之前，瀾起科技的港股IPO也吸引了包括瑞銀資管、摩根大通資管、安本（abrdn）在內的多家國內外長線資金。

與此同時，外資機構密集調研。Wind統計數據顯示，截至目前年內已有超230家外資機構調研A股上市公司，摩根士丹利、貝萊德、高盛、花旗等龍頭機構頻繁現身，港股則同步獲外資增持。

2026年以來，全球資本對大陸市場的配置已轉向實質布局。摩根大通等外資開年累計斥資超10億港元增持寧德時代、信達生物等港股龍頭，覆蓋新能源、生物醫藥等領域。

同時，外資積極參與港股IPO基石投資。1月以來，壁仞科技、東鵬飲料、精鋒醫療、瀾起科技、先導智慧、牧原股份等多家上市新股基石投資者中外資雲集，包括淡馬錫、貝萊德、瑞銀資管、摩根大通、富達等國際知名機構。

東方匯理資產管理中國香港區副首席執行官鄧嘉南表示，當前外資對大陸資產已從觀望、低配轉向主動增配；大陸經濟政策像是內需擴容、基建發力與全球其他市場的對比優勢，成為資金回流的重要驅動，海外投資者對大陸政策的解讀與關注度也在持續提升。

渣打方面認為，大陸在2026年可能推出更果斷但針對性刺激措施，尤其是「十五五」規劃建議的發布，重點提出了加快先進技術的投資以提升自主能力和生產力。渣打仍然超配大陸股票，預計定向的政策刺激，以及與人工智慧主題相關的強勁盈利增長，將為大陸經濟提供強有力的支持。

外資 港股 寧德時代

延伸閱讀

彭慶恩升任國台辦副主任 為近年最高內部晉升「背景經歷曝光」

卡尼訪陸有效！陸3月起暫停加徵加拿大油渣餅、龍蝦等反歧視關稅

親北京港媒：劉世芳讓外甥在大陸「賺紅錢」卻不許民眾交流

傳劉世芳接受陸企高管外甥政治獻金 陸國台辦：正依法依規查處

相關新聞

大陸證監會：以「兩創板」改革為切入點 深化投融資綜合改革

大陸證監會主席吳清27日與8家外資機構座談時表示，將以科創板、創業板「兩創板」（科創板、創業板）改革為抓手（切入點），持...

陸AI三巨頭去年業績揭曉：寒武紀轉虧為盈 摩爾、沐曦虧損收窄

A 股國產AI晶片三 巨頭寒武紀、摩爾線程、沐曦股份，分別披露2025年業績快報。受益於人工智慧行業發展，其中寒武紀轉虧...

陸證監會外資座談釋信號 外資圈：對大陸資產告別觀望主動增配

繼大陸證監會27日召開資本市場「十五五」規劃外資機構座談會後，參會機構認為，新「國九條」發布實施以來，外資和外資機構參與...

2026上海全球投資促進大會3月14日開幕 將邀近500家內外企業與會

2026上海全球投資促進大會暨「投資上海」活動周將於3月14日開幕，大會以「春啓申城‧創領未來」為主題，今年主會場設在「...

人口跌破14億倒計時！2025年大陸人口14億489萬人 連四年減少

大陸國家統計局28日發布「2025年國民經濟和社會發展統計公報」， 2025年末人口14億489萬人，比上年末減少339...

中國貿促會中國營商環境報告 企業評價4.39分、9成受訪企業表示滿意

據央視新聞客戶端，中國貿促會今28日在2月份的例行記者會上對外發布了《2025年度中國營商環境研究報告》。 《報告》顯示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。