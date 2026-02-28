陸AI三巨頭去年業績揭曉：寒武紀轉虧為盈 摩爾、沐曦虧損收窄

A 股國產AI晶片三 巨頭寒武紀、摩爾線程、沐曦股份，分別披露2025年業績快報。受益於人工智慧行業發展，其中寒武紀轉虧為盈，摩爾線程和沐曦股份則虧損收窄。

寒武紀2025年營收人民幣64.9億元，年增453.2%；淨利潤人民幣20.5億元，與上年同期相比轉虧為盈。2024年虧損4.4億元。

寒武紀稱，2025年，受益於人工智慧行業算力需求的持續攀升，公司憑藉產品的優異競爭力持續拓展市場，積極推動人工智慧應用場景落地，使得收入規模較上年同期大幅增長。而營業收入的增長，推動了公司轉虧為盈。

寒武紀先前披露的業績預告，預計2025年淨利潤人民幣18.5億元至21.5億元，此次披露的淨利潤接近預告上限。截至2月27日，寒武紀市值約人民幣4967億元。

摩爾線程披露的2025年業績快報顯示，營收人民幣15.06億元，年增243.3%；虧損人民幣10.2億元，虧損與上年相比收窄。

摩爾線程表示，受益於AI產業發展及高性能GPU市場需求旺盛，公司產品競爭力與市場認可度不斷提升，帶動收入及毛利增長，虧損幅度與上年相比收窄。公司還稱，目前依然保持高研發投入，仍處於持續研發投入期。截至2月27日，摩爾線程市值人民幣2859億元。

另一家大陸國產GPU企業沐曦股份，也披露了業績快報。2025年營收人民幣16.4億元，年增121.2%；虧損7.8億元，與上年相比虧損均有所收窄。

沐曦股份表示，報告期內，堅持「1+6+X」發展戰略，加大市場開拓力度，不斷提升公司在高性能GPU行業的市場地位和影響力，推動人工智慧技術與千行百業深度融合。且憑藉優越的產品性能及完善的軟體生態，公司產品及服務獲得下游客戶的廣泛認可與持續採購，業務規模與上年相比實現顯著增長。

對於虧損收窄，沐曦股份表示，公司營收與上年相比大幅增長，以及公司股份支付費用較上年同期有所減少，該項因素對公司利潤產生正向影響，降低公司虧損幅度，使得公司經營業績呈現減虧向好的發展態勢。 2月27日，沐曦股份最新市值為人民幣2143億元。