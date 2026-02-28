大陸證監會：以「兩創板」改革為切入點 深化投融資綜合改革

大陸證監會主席吳清27日與8家外資機構座談時表示，將以科創板、創業板「兩創板」（科創板、創業板）改革為抓手（切入點），持續深化投融資綜合改革，進一步健全資本市場制度、產品和服務體系，提高制度包容性、適應性和吸引力、競爭力，更好服務科技創新和新質生產力發展。

證券日報報導，座談會上，外資與會機構認為，新「國九條」發佈實施以來，大陸資本市場在完善基礎制度、健全市場功能、提升上市公司投資價值、擴大高水準開放等方面取得積極成效，外資和外資機構參與大陸資本市場的意願和積極性明顯提升。

會上針對圍繞「十五五」時期如何提高資本市場制度包容性適應性、穩步擴大高水準制度型開放、加快建設一流投資銀行和投資機構等提出了建議。主要包括，持續提升資本市場服務實體經濟的適配性和覆蓋面，提高政策的連續性和可預期性；進一步提升上市公司投資價值，強化投資者保護和公司治理。

此外還有不斷提高跨境投融資便利化水準。加強與國際標準和監管規則對接；推動行業機構「引進來」與「走出去」雙向開放，支持外資機構差異化、特色化發展，提升本土機構全球資源配置能力等。

吳清在會上指出，要堅持以開放促改革、促發展，致力推動資本市場對外開放邁向更深層次、更高水準，積極參與和推進全球金融治理改革，持續營造透明、穩定、可預期的市場環境。

吳清強調，外資機構是大陸資本市場的重要參與者和見證者，希望進一步發揮在全球配置資源、國際視野和專業經驗等方面的優勢，為大陸資本市場高品質發展積極建言獻策、貢獻力量。