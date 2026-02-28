快訊

評估談判無望！美國與以色列聯手空襲伊朗 哈米尼辦公室遭攻擊

開戰！以色列對伊朗發動先制打擊 德黑蘭傳出爆炸

高雄228中樞紀念儀式...家屬抗議會場配樂「太歡樂像婚禮」 主辦單位致歉

大陸證監會：以「兩創板」改革為切入點 深化投融資綜合改革

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸證監會主席吳清27日與8家外資機構座談時表示，將以科創板、創業板「兩創板」（科創板、創業板）改革為切入點，持續深化投融資綜合改革，進一步健全資本市場制度、產品和服務體系，提高制度包容性、適應性和吸引力、競爭力，更好服務科技創新和新質生產力發展。圖為中國證監會大樓。（美聯社）
大陸證監會主席吳清27日與8家外資機構座談時表示，將以科創板、創業板「兩創板」（科創板、創業板）改革為切入點，持續深化投融資綜合改革，進一步健全資本市場制度、產品和服務體系，提高制度包容性、適應性和吸引力、競爭力，更好服務科技創新和新質生產力發展。圖為中國證監會大樓。（美聯社）

大陸證監會主席吳清27日與8家外資機構座談時表示，將以科創板、創業板「兩創板」（科創板、創業板）改革為抓手（切入點），持續深化投融資綜合改革，進一步健全資本市場制度、產品和服務體系，提高制度包容性、適應性和吸引力、競爭力，更好服務科技創新和新質生產力發展。

證券日報報導，座談會上，外資與會機構認為，新「國九條」發佈實施以來，大陸資本市場在完善基礎制度、健全市場功能、提升上市公司投資價值、擴大高水準開放等方面取得積極成效，外資和外資機構參與大陸資本市場的意願和積極性明顯提升。

會上針對圍繞「十五五」時期如何提高資本市場制度包容性適應性、穩步擴大高水準制度型開放、加快建設一流投資銀行和投資機構等提出了建議。主要包括，持續提升資本市場服務實體經濟的適配性和覆蓋面，提高政策的連續性和可預期性；進一步提升上市公司投資價值，強化投資者保護和公司治理。

此外還有不斷提高跨境投融資便利化水準。加強與國際標準和監管規則對接；推動行業機構「引進來」與「走出去」雙向開放，支持外資機構差異化、特色化發展，提升本土機構全球資源配置能力等。

吳清在會上指出，要堅持以開放促改革、促發展，致力推動資本市場對外開放邁向更深層次、更高水準，積極參與和推進全球金融治理改革，持續營造透明、穩定、可預期的市場環境。

吳清強調，外資機構是大陸資本市場的重要參與者和見證者，希望進一步發揮在全球配置資源、國際視野和專業經驗等方面的優勢，為大陸資本市場高品質發展積極建言獻策、貢獻力量。

資本市場 外資 上市公司

延伸閱讀

蕭旭岑：民進黨再無法用「紅錢」抹人 劉世芳從政為數不多的貢獻

彭慶恩升任國台辦副主任 為近年最高內部晉升「背景經歷曝光」

卡尼訪陸有效！陸3月起暫停加徵加拿大油渣餅、龍蝦等反歧視關稅

川普訪中籌備時間倉促 專家預期成果縮水：大陸憂心忡忡

相關新聞

人口跌破14億倒計時！2025年大陸人口14億489萬人 連四年減少

大陸國家統計局28日發布「2025年國民經濟和社會發展統計公報」， 2025年末人口14億489萬人，比上年末減少339...

官方定調！陸統計局：2025年GDP年增5% 人均GDP連3年超1.3萬美元

大陸全國兩會召開在即，國家統計局28日發布「2025年國民經濟和社會發展統計公報」，初步核算，全年國內生產毛額人民幣14...

陸AI三巨頭去年業績揭曉：寒武紀轉虧為盈 摩爾、沐曦虧損收窄

A 股國產AI晶片三 巨頭寒武紀、摩爾線程、沐曦股份，分別披露2025年業績快報。受益於人工智慧行業發展，其中寒武紀轉虧...

陸證監會外資座談釋信號 外資圈：對大陸資產告別觀望主動增配

繼大陸證監會27日召開資本市場「十五五」規劃外資機構座談會後，參會機構認為，新「國九條」發布實施以來，外資和外資機構參與...

大陸證監會：以「兩創板」改革為切入點 深化投融資綜合改革

大陸證監會主席吳清27日與8家外資機構座談時表示，將以科創板、創業板「兩創板」（科創板、創業板）改革為抓手（切入點），持...

2026上海全球投資促進大會3月14日開幕 將邀近500家內外企業與會

2026上海全球投資促進大會暨「投資上海」活動周將於3月14日開幕，大會以「春啓申城‧創領未來」為主題，今年主會場設在「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。