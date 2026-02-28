2026上海全球投資促進大會3月14日開幕 將邀近500家內外企業與會

2026上海全球投資促進大會暨「投資上海」活動周將於3月14日開幕，大會以「春啓申城‧創領未來」為主題，今年主會場設在「上海東方樞紐國際商務合作區」，將邀請近500家大陸國內外知名企業參加，包括戴爾、阿斯利康、GE、賽諾菲等行業龍頭企業，也有博楓資產、KKR、啓明創投等知名投資機構，還有MiniMax、追覓科技等新銳創新力量。

上海市投促辦（上海市經濟信息化委）主任湯文侃在2月28日的記者會上表示，大會期間將舉辦「1+2+N+X」系列活動，包括1場高規格主推介會、兩場政企圓桌會、N場洽談對接活動和X場主題招商活動。

湯文侃稱，今年大會將聚焦培育新質生產力，全面展現上海產業生態優勢：發布一批賦能平台，比如智算資源、語料供給、支持企業「走出去」服務等公共平台；智慧終端軟硬適配、民用飛機先進製造、具身智能零部件等中試平台；以及國地中心人形機器人訓練場、高級別自動駕駛引領區、新型航空器試飛基地等標誌性場景；落地一批重大項目，比如東盛合芯三維晶片集成製造、通用航空發動機研發生產基地、米其林開放創新中心等；推介一批重點地塊，精選60餘幅優質工業、研發、商辦地塊，總面積超1.3萬畝。

關於當前上海投資機遇，上海市投促辦（市經濟信息化委）副主任蒲亞鵬舉例說，上海是全球AI產業發展和創新高地。下一步，C919大型客機、可重複商業火箭、商業衛星、大型LNG運輸船、大型郵輪等都在加速批產擴能，低空航空器、通航動力，深海採礦等也在前瞻佈局，上海在這些領域的產業鏈上都充滿機遇。

值得注意的是，今年主會場設在「上海東方樞紐國際商務合作區」，同時也將為該自由貿易區再度做功能落實驗證。上海東方樞紐國際商務合作區管理局副局長趙宇剛表示，國際商務合作區聚焦更高水平對外開放，推動各類創新要素資源跨境便利流動，尤其是將「一線放開、二線管住」的制度從貨物向自然人拓展，構建了覆蓋人員、行李物品、貨物的跨境便利化政策體系。

上海東方樞紐國際商務合作區以跨境商務交流為核心，疊加綜合保稅區政策與人員流動便利化措施，目標於2030年全面建成國際化功能區，2025年7月1日「上海東方樞紐國際商務合作區管理辦法」頒布實施，同年8月確認將於年底前實現先行啟動區封閉運，預計在2028年完成全域封閉運作。

據會上透露數據，2025年上海全市累計落地重點項目4,463個，涉及投資額人民幣1.26兆元，豐田雷克薩斯、C919二期、中國聚變能源等一批重大產業項目落地建設，新集聚海內外人才近15萬人。