中國貿促會中國營商環境報告 企業評價4.39分、9成受訪企業表示滿意

據央視新聞客戶端，中國貿促會今28日在2月份的例行記者會上對外發布了《2025年度中國營商環境研究報告》。 《報告》顯示，以滿分為5分，受訪企業對中國營商環境評價為4.39分，連續兩年評價提升，近九成受訪企業對中國營商環境評價為「滿意」。

自2016年起，中國貿促會連續10年進行中國營商環境調查並發布年度報告。

在報告的12個一級評估指標中，受訪企業對海關服務環境、企業設立及退出環境、社會法治環境3個指標評估位於前列。企業經營情況穩中有升。

中國貿促會發言人王文帥介紹說，2025年，近七成受訪企業利潤較上年保持穩定或有所增長，超七成受訪外貿企業訂單量較上年持平或有所提升。

《報告》新增的外資企業營商環境專題研究顯示，受訪外資企業對中國營商環境評價為4.51分，達到「優秀」水準。 94.9%的受訪外資企業對中國營商環境評價為「滿意」，70.4%的受訪外資企業利潤較上年維持穩定或增長。

王文帥表示，「所在產業市場狀況改善」和「中國經濟穩定回升」是驅動獲利成長的主要原因，反映外資企業持續看好中國市場。