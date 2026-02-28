快訊

中國貿促會中國營商環境報告 企業評價4.39分、9成受訪企業表示滿意

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中國貿促會28日發布了《2025年度中國營商環境研究報告》，中國貿促會發言人王文帥介紹報告內容。 中國網
據央視新聞客戶端，中國貿促會今28日在2月份的例行記者會上對外發布了《2025年度中國營商環境研究報告》。 《報告》顯示，以滿分為5分，受訪企業對中國營商環境評價為4.39分，連續兩年評價提升，近九成受訪企業對中國營商環境評價為「滿意」。

自2016年起，中國貿促會連續10年進行中國營商環境調查並發布年度報告。

在報告的12個一級評估指標中，受訪企業對海關服務環境、企業設立及退出環境、社會法治環境3個指標評估位於前列。企業經營情況穩中有升。

中國貿促會發言人王文帥介紹說，2025年，近七成受訪企業利潤較上年保持穩定或有所增長，超七成受訪外貿企業訂單量較上年持平或有所提升。

《報告》新增的外資企業營商環境專題研究顯示，受訪外資企業對中國營商環境評價為4.51分，達到「優秀」水準。 94.9%的受訪外資企業對中國營商環境評價為「滿意」，70.4%的受訪外資企業利潤較上年維持穩定或增長。

王文帥表示，「所在產業市場狀況改善」和「中國經濟穩定回升」是驅動獲利成長的主要原因，反映外資企業持續看好中國市場。

相關新聞

官方定調！ 陸統計局：2025年GDP年增5% 人均GDP連3年超1.3萬美元

大陸全國兩會召開在即，國家統計局28日發布「2025年國民經濟和社會發展統計公報」，初步核算，全年國內生產毛額人民幣14...

人行出手 抑制人民幣升值…時隔三年重啟逆周期調節工具

中國人民銀行昨（27）日宣布，自3月2日起將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調至0。這是人行時隔三年重啟逆周期調...

十五五規劃 力拚科技自立…要實施更積極財政政策

大陸全國兩會下周召開前夕，中共總書記習近平昨（27）日召開中央政治局會議，討論「十五五規劃」（2026至2030年）草案...

人口跌破14億倒計時！2025年大陸人口14億489萬人 連四年減少

大陸國家統計局28日發布「2025年國民經濟和社會發展統計公報」， 2025年末人口14億489萬人，比上年末減少339...

刻蝕高階產品新增付運量提升明顯 中微公司2025年營收、淨利增超三成

大陸半導體刻蝕設備龍頭中微公司發布2025年度業績快報。受益於刻蝕高階產品新增付運量提升明顯，2025年營收人民幣123...

