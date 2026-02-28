官方定調！ 陸統計局：2025年GDP年增5% 人均GDP連3年超1.3萬美元

大陸全國兩會召開在即，國家統計局28日發布「2025年國民經濟和社會發展統計公報」，初步核算，全年國內生產毛額人民幣140兆元，年增5%，與先前公布數據一致。此外人均GDP年增5.1%，按年平均匯率折算達1.3萬美元（新台幣40萬元），連續3年超過1.3萬美元。

初步核算，大陸全年國內生產毛額人民幣140兆元，年增5%。分季度看，第1季年增5.4%，第2季年增5.2%，第3季年增4.8%，第4季年增4.5%。

全年全大陸一般公共預算收入人民幣21兆元，年減1.7%；其中稅收收入人民幣17兆元，增長0.8%。全大陸一般公共預算支出人民幣28兆元，年增1%。全年現行支持科技創新和製造業發展的主要政策減稅降費及退稅金額人民幣2兆元。

全年人均國內生產毛額人民幣9.9萬元，年增5.1%。按年平均匯率折算達1.3萬美元，連續3年超過1.3萬美元。人均GDP穩步提高，得益於\科技創新的引領，現代化產業體系加快構建，以及新質生產力蓬勃發展。

此外，國民總收入人民幣139兆元，年增5.1%。全員勞動生產率為每人人民幣1.8萬，比上年提高6.1%。

全年全社會固定資產投資人民幣49兆元，年減3.9%。固定資產投資人民幣48兆元，下降3.8%。在固定資產投資中，分區域看，東部地區投資下降8.4%，中部地區投資下降2.7%，西部地區投資下降1.3%，東北地區投資下降15.5%。

在固定資產投資（不含農戶）中，第一產業投資人民幣9570億元，年增2.3%；第二產業投資人民幣17兆元，增長2.5%；第三產業投資人民幣29兆元，下降7.4%。基礎設施投資下降2.2%。社會領域投資下降8.5%。民間投資下降6.4%，扣除房地產開發民間投資的民間項目投資下降1.9%。分領域看，製造業民間投資下降0.2%，基礎設施民間投資增長1.7%。

國家統計局副局長盛來運表示，隨著大陸經濟規模持續擴大，5%的經濟增長對應的經濟增量超過人民幣5兆元。中國經濟總量實現新突破，反映的是一個百萬億（10兆）級經濟體工農業生產能力的再提升、服務業發展活力的再釋放，是兆級家庭安居樂業的重要保障，是大陸經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大的集中體現。

盛來運表示，人均GDP穩步提高，得益於科技創新的引領，現代化產業體系加快構建，以及新質生產力蓬勃發展。反映生產效率、國民素質的人均指標也在不斷進步，全員勞動生產率比上年提高6.1%，快於經濟增速1.1個百分點。