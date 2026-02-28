聽新聞
阿里千問將推出AI眼鏡
阿里巴巴旗下個人AI助手千問進軍AI硬體領域，將在西班牙巴塞隆納舉行的2026年世界行動通信大會（MWC）上發布首款千問AI眼鏡，並於3月2日開啟線上線下全通路預約販售，今年將面向全球市場推出多款不同形態的AI硬體產品。
分析認為，千問AI眼鏡的推出，代表的不只是「又一款穿戴式設備」，而是端側AI、生活場景入口、以及全球智慧硬體競爭格局的變化。阿里從「服務平台」轉向「AI硬體平台」，將挑戰蘋果與Meta的端側生態。
錢江晚報報導，阿里正將千問打造為軟硬一體、跨多種終端形態的AI助手。跳出手機的千問將能夠捕獲更多物理世界的信息，在複雜生活場景中理解用戶意圖，讓AI解鎖更多的可能性。
千問APP已具有點外賣、打車等能力，也將應用到千問AI眼鏡等終端設備。
