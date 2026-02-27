港府擬轉撥外匯基金於北都建設 外界憂恐動搖港財政紀律

香港政府擬從穩定港幣的外匯基金中轉撥1,500億港元，支持有助發展中國大陸經濟的北部都會區（北都）及其他基建項目，雖然香港官員強調已充分考慮外匯基金維持香港金融穩定的重要作用，但知情人士指出，此舉可能會開創先例，即優先考慮政治項目而非長期以來奠定該市全球地位的財政紀律。

這是1984年至今42年以來，再次動用《外匯基金條例》第8條，把資產由外匯基金轉撥政府一般收入或政府其他基金。《香港01》指出，2021年新冠疫情間，曾有議員問及政府是否會考慮動用外匯基金的累計盈餘來紓解民困、促進就業和刺激經濟的措施，不過香港政府當時沒有接納相關建議。

香港財政司司長陳茂波25日在記者會上說明，去年外匯基金投資收入達3,300億港元創新高，今次調撥共1,500億港元，只是收益的一半，已充分考慮外匯基金維持香港金融穩定的重要作用。他並稱，資金放在外匯基金是作為投資，投入北都基建也是投資。他強調相關安排屬一次性措施，並非常態化做法。

在26日的另一場記者會上，不少記者追問轉撥外匯基金的原則、什麼情景下會轉撥、或外匯基金賺到多少就會動用等問題，香港財庫局常任秘書長黎志華表示，外匯基金作用是捍衛港元和保障金融穩定，並強調這次轉撥符合政策目標。

法廣指出，北都鄰近深圳，以中國大陸大力發展的創新科技為主要產業發展方向，提出多年仍未有成本定案，已知發展項目計算就需投資2,240億港元，私人發展商投資意欲不大。被問及轉撥是否反映北都私人參與度偏低、轉播是否成為尋找資金的最後手段，香港官員則未予以正面回應。

有消息人士稱，外匯基金旗下有「投資組合」及「支持組合」，轉撥只影響「投資組合」，為貨幣基礎提供支持的支持組合不變，不會影響外匯基金穩健。外匯基金總資產約4.1兆港元，這次轉撥的1,500億港元數額，初步評估影響相對輕微。

彭博指出，雖然計畫動用的這部分佔比不多，但此舉依然引發諸多擔憂，尤其是該基金去年取得創紀錄回報。外匯基金的主要目的是支撐聯繫匯率制，維護金融穩定並吸引投資。

Pantheon Macroeconomics高級中國經濟學家Kelvin Lam表示，此舉可能會「打開潘多拉魔盒」，帶來意想不到的後果。他認為，如果這種轉撥資金的做法成為常態，而制度層面又缺乏制衡機制，資金運用取決於政府在政治或財政層面的意願，「聯繫匯率制的公信力勢必會受到衝擊。投資者或貨幣持有者遲早會對該體系失去信任，即便基金規模遠未降至其閾值。」

報導並稱，一些政府及金管局內部人士質疑該決策推進的速度，尤其是一個月前外匯基金剛剛公布創紀錄業績。知情人士稱，相關擔憂在於，此舉可能會開創一個先例，即優先考慮政治項目而非長期以來奠定該市全球地位的財政紀律。部分人士亦對現有制衡機制是否足以支持真正充分的討論表示懷疑。