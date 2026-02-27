經營環境險惡一年 台管院續辦第14屆傑出台商獎鼓勵台商

雖受關稅戰與全球景氣的影響，經商環境挑戰重重，台北經營管理研究院（簡稱台管院）仍繼續舉辦2026年第14屆傑出台商獎鼓勵努力奮鬥的優秀台商，即日起歡迎各界台商報名，亦邀請兩岸相關社團與社會賢達推薦優秀台商參加選拔，至4月30日截止。

台管院院長陳明璋指出，川普發動關稅戰，中美爭霸進入新的回合，加上兩岸關係持續低迷，台商遭逢前所未有的挑戰，環境丕變、物價波動、原物料上漲、匯率變化難控，無可諱言，現正處於「不確定的年代」。

陳明璋表示，際此新形勢，各界更應適時給予鼓勵和協助，以表彰台商逆勢拚搏的貢獻。台管院本著雪中送炭的精神，在台商最艱困的此刻，堅持續辦「傑出大陸台商獎」，以表揚台商在大陸經營有成及轉型升級的努力。

前行政院院長、台商獎評審委員會主委陳冲指出，雖然大環境受川普關稅戰影響，但疾風知勁草，台商堅苦卓絕的打拼精神令人欽佩。今年是產業淘汰年，也是歷年來經營環境最為惡劣的一年，但台商仍然留在大陸打拼，此時舉辦「傑出大陸台商獎」深具時代意義。

陳冲進一步表示，參選者可以自薦，或由大陸台商協會、兩岸相關行業公（協）會等推薦參選。參選者經「資格審查」後，再經由產官學媒等所組成的評選委員會評選。前十三屆已在各方熱烈推薦下，選出有代表性和示範性傑出台商，讓外界感佩台商在海外打拼奮鬥的精神，以及扮演協助創造兩岸和平交流的卓越貢獻。

今年共將選拔出十一項獎項包括企業績效類的外銷傑出、內銷典範、通路標竿、ESG、創新經營、轉型升級、接班傳承和青年創業等八大項，以及特别具有公益意義的協會貢獻、兩岸貢獻及回饋鄉里等三大獎項。

「傑出大陸台商獎」目前成功舉辦13屆，深受台商及兩岸政府重視，對台商經營的提升及企業形象的塑造都有深遠的影響。

有興趣參與選拔者，請與台北經營管理研究院秘書處（傑出台商選拔評審委員會）聯絡。承辦聯絡窗口：洪先生、許主任。地址：台北市基隆路二段221號4樓，電話:(02) 8732-3216，e-mail：apply.select.mit@gmail.com。官網：http://www.mit-tpe.org