大陸央行出手穩匯率！離岸人民幣短線走低 失守6.85關卡

中央社／ 台北27日電
中國人民銀行（央行）今天公布，3月2日起將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調至0。路透
中國人民銀行（央行）今天公布，3月2日起將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調至0。路透

中國人民銀行（央行）今天公布，3月2日起將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調至0。消息一出，離岸人民幣兌美元匯率短線走低，失守6.85關卡。分析稱，這顯示中國監管層穩匯市工具已出手，預計將緩和春節後人民幣偏快升值趨勢。

陸媒財經雜誌網報導，中國人民銀行27日發布官方消息稱，為促進外匯市場發展，支持企業管理好匯率風險，人行決定自3月2日起將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調至0。下一步人行將繼續引導金融機構優化對企業匯率避險服務，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

報導說，消息一出，離岸人民幣兌美元匯率短線走低約100點，失守6.85關卡。人民幣兌美元中間價今天報6.9228，較前一日保持不變。

中國首席經濟學家論壇成員廖博解釋，外匯風險準備金就是銀行辦理代客遠期售匯業務時需要交一部分錢給央行，是為了讓銀行應對未來可能出現的風險而計提的準備金。由於占用資金，支付準備金相當於增加了銀行的業務成本，但銀行最後會將這部分業務成本轉嫁給企業。

廖博進一步解釋，當匯率貶值幅度或貶值預期較大，央行可以選擇調高外匯風險準備金率，防止人民幣過度貶值。相反來說，當匯率升值幅度或升值預期較大時，央行可選擇調低外匯風險準備金率，防止人民幣快速升值。

對此，東方金誠首席宏觀分析師王青分析，銀行遠期售匯業務的外匯風險準備金率下調，會直接導致銀行辦理遠期售匯業務的成本下降，進而降低企業遠期購匯成本。這會鼓勵企業辦理遠期購匯，有效降低企業匯率風險管理成本。

王青強調，更重要的是這釋放了監管層避免人民幣過快升值的政策訊號，有助於穩定市場預期。這顯示針對近期人民幣較快升值，中國監管層穩匯市工具已經出手，預計將緩和春節後人民幣偏快升值趨勢。

春節長假後，人民幣兌美元匯率不斷創新高，26日離岸人民幣兌美元一度升破6.83關卡，日內漲約260個基點，在岸人民幣兌美元一度升至6.831，逼近6.83關卡，創2023年4月14日以來新高。

數據顯示，人民幣匯率自去年12月底升破7.0關卡之後，今年初延續升值趨勢。

王青判斷，若後期人民幣延續較快升值走勢，包括上調境內企業境外放款的宏觀審慎調節系數、下調企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數、上調外匯存款準備金率等在內，其他穩匯市政策工具也可能出手，中間價調控力度也會相應加大。歷史顯示，這些政策工具能有效引導市場預期，防範匯率超調風險。

王青並說，穩匯市政策工具主要目標是控制人民幣匯率波動幅度，而非改變匯率運行方向。

人民幣 風險 外匯

