親北京港媒：劉世芳讓外甥在大陸「賺紅錢」卻不許民眾交流

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
親北京港媒27日刊登全版報導，指控內政部長劉世芳讓其外甥在大陸投資謀利，「只許親屬賺紅錢，不許民眾搞角流，大搞雙標」。圖／聯合報系資料照
親北京港媒27日刊登全版報導，宣稱內政部長劉世芳「只許親屬賺紅錢，不許民眾搞角流」，指控她讓其外甥在大陸投資謀利，並批劉世芳走極端路線，蓄意挑動兩岸神經。劉世芳上個月被大陸國台辦列為「台獨頑固份子」。

香港大公報、文匯報27日分別在八版、十二版刊登全版報導，引述未知消息來源「透露」，稱「台獨頑固份子劉世芳大搞雙標 只許親屬賺紅錢 不許民眾搞角流」，並搭配「劉世芳走極端路線 蓄意挑動兩岸神經」、「台獨是絕路死路 只會給台灣帶來災難」等報導與評論。

報導形容劉世芳近年鼓噪「抗中保台」，打壓陸配群體，惡意阻礙兩岸交流，「台獨」言行囂張。並稱，儘管劉世芳一直在台前充當「抗中保台」的急先鋒，卻又縱容其外甥在大陸三家企業擔任高管、領取高薪，並收受顏文群提供的政治獻金。

報導稱，劉世芳的外甥目前擔任台灣某公司總經理，主要負責鋰電池負極材料製造，在大陸分別投資了江西、廣東、雲南等地三家公司，其中他在江西某公司擔任董事長，該公司2025年實現營業收入2.95億元人民幣，在稅收、發展補貼等方面多次享受優惠政策；自2024年起擔任廣東某公司董事；擔任雲南某公司法定代表人。

報導稱，顏文群曾向劉世芳提供政治獻金，近年來因公司業務頻繁往來兩岸，2023年至2025年先後14次來過大陸。

報導引述「有關人士」批評，劉世芳的雙標行為，充分暴露出「台獨」頑固分子的「貪婪嘴臉和醜惡面目」。

陸委會副主委兼發言人梁文傑26日才在馬年首場例行記者會，形容今年春節期間兩岸「圓滿」，並稱我方善意「一直都在」，喊話陸方也釋放多一點善意，「至少在言論上面大家能夠互相收斂，不要常常說我們自取滅亡、跳梁小丑」。

