傳劉世芳接受陸企高管外甥政治獻金 陸國台辦：正依法依規查處

快訊

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
內政部長劉世芳。記者許正宏攝影／聯合報系資料照
內政部長劉世芳。記者許正宏攝影／聯合報系資料照

港媒27日報導，內政部長劉世芳的外甥顏文群目前擔任台灣某間公司的總經理，同時在大陸江西、廣東、雲南等地的鋰電池相關公司擔任高管，並向劉世芳輸送政治獻金，大陸國台辦發言人表態稱，正在依法依規查處相關問題，絕不允許「台獨頑固分子」及其親屬在大陸投資經商謀利。

香港文匯報、大公報等，在今（27）日，分別於八版、十二版，大篇幅報導劉世芳相關親屬與資金流情況。這些報導引述未知的消息來源「透露」，指出顏文群在大陸各個公司的任職情況，包含這些公司的營收、規模，一覽無遺，報導甚至披露顏文群2023年至2025年往返大陸14次。

大陸國台辦透過發言人陳斌華的答記者問，於27日午間指出，我們注意到有關報導，正在依法依規查處相關問題，絕不允許「台獨頑固分子」及其親屬在大陸投資經商謀利，絕不允許支持台獨、破壞兩岸關係的人一邊在大陸賺錢、一邊幹「吃飯砸鍋」的事。

陳斌華重申，台獨是絕路，搞台獨害人害己。「台獨頑固分子品行低劣、唯利是圖，令人不齒；台獨分子及為其提供支持的企業、個人，破壞台海和平穩定、損害兩岸同胞利益，必遭嚴懲」。

大陸國台辦發言人陳斌華27日針對劉世芳親屬在大陸企業擔任高管等情況，發表評論。圖為大陸國台辦大門。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人陳斌華27日針對劉世芳親屬在大陸企業擔任高管等情況，發表評論。圖為大陸國台辦大門。（記者廖士鋒／攝影）

