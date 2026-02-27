聽新聞
試航前最後準備！陸第2艘國產大郵輪下月中旬出塢
大陸第2艘國產大型郵輪「愛達·花城號」目前主體建造已基本完成，將於3月中旬離開船塢，轉入碼頭繫泊調試新階段。出塢標誌著郵輪完成主體建造工作後，將進行全船設備、系統安裝後的調試與試驗，為出海試航做最後準備。按計畫，預計在5月試航、年底前交付通航。
央視27日引據中船集團報導上述消息。「愛達·花城號」在上海外高橋造船廠2號船塢進行建造，從入塢到全船貫通，僅耗時9個月，比首艘船快2個多月。
「愛達·花城號」長達341公尺，寬37.2公尺，總噸位14.19萬噸，共有2,144間客房，滿載遊客量可達5,232人。相較於大陸首艘國產大型郵輪「愛達·魔都號」的總噸位、總長度與客房數量均增加。
據計畫，「愛達·花城號」將於2026年底完成交付，並會以廣州南沙為母港，常態化運營國際航線。姐妹船「愛達·魔都號」則是以上海為母港。
財聯社報導，愛達郵輪2025年全年運營172個航次，占大陸市場份額約40%。
