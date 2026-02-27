中國前2月地方政府發債逾10兆 分析：推動經濟成長

根據中國地方財政部門公開發債訊息，今年前2個月地方政府債券發行規模約人民幣2.28兆元（約新台幣10.4兆元），預計比去年同期成長約22%。分析指，中國經濟增長仍面臨壓力，地方發債進度較快，目的是推動經濟成長。

第一財經26日報導，去年底中國財政部提前下達部分2026新增地方政府債務限額，如廣東收到財政部提前下達當地新增債務限額3412億元，使今年地方政府債券發行工作在1月份已經啟動。截至目前，已有32個省市（自治區、直轄市、計劃單列市）發行了地方政府債券。

例如江蘇、重慶等5省市26日合計發行約1392億元地方政府債券；湖南、遼寧會在27日合計發行約892億元地方政府債券。

報導表示，近年中國持續實施積極財政政策，在嚴堵地方政府違規舉債融資的「後門」同時，地方政府發行政府債券規模持續攀升。

長期關注地方債的中國中央財經大學教授溫來成表示，今年中國經濟增長仍面臨壓力，國內有效需求依然不足，外部環境仍有諸多不確定性，今年以來地方密集發行政府債券，發債進度較快，是推動經濟增長的一個關鍵舉措；同時地方政府要在今年「十五五」（第15個5年規劃，2026至2030年）規劃開局之年，推動重大建設項目盡早開工。

報導表示，地方政府債券按用途分為新增債券和再融資債券。新增債券是新發行的債券，資金主要用於基礎設施等重大項目、民生項目等的建設。再融資債券主要用於償還到期債務本金，屬於「借新還舊」。

根據公開發債數據，截至2月25日，在地方政府發行的約2兆元債券中，新增債券和再融資債券大概各占一半。按照此前財政部計畫，今年將發行2兆元再融資債券用於置換地方政府存量隱性債務，以展期降息，緩釋地方債務風險。

溫來成表示，由於地方政府到期債務規模較大，以及持續推進置換存量隱性債務工作，因此今年以來再融資債券發行規模仍然較大，以緩解地方償債壓力。

報導表示，地方政府新增債券主要以新增專項債券為主。專項債券成為當前穩投資、擴內需、補短板（不足）的重要政策工具。

根據企業預警通數據，截至2月25日，地方政府新增專項債券發行規模近7000億元，其中約6000億元用於項目建設，這一資金主要投向市政和產業園區基礎設施、保障性安居工程、交通基礎設施、社會事業、土地儲備、農林水利等領域。

多名專家認為，去年地方加大力度化債，政府債券中用於「借新還舊」的比例較大，在一定程度上影響了當年新增項目建設資金，導致基建投資增速下滑。為了推動投資止跌回穩，國家要求今年專項債券提高用於項目建設的比重，發揮新型政策性金融工具作用，帶動各類投資增長。