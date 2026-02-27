快訊

不斷更新／228連假首日南向車潮湧 避開國道9地雷路段

陸研發「超高比能」鋰電池

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國科研團隊打破了長久以來鋰電池電解液中氧配位的動力學束縛，設計合成了系列基於氟代烴溶劑的新型電解液體系，助力鋰電池的能量密度達到七百瓦時／公斤。

新華社報導，該研究成果由南開大學化學學院研究員趙慶，中國科學院院士、南開大學常務副校長陳軍，聯合上海空間電源研究所研究員李永帶領團隊共同取得，相關研究成果于北京時間二月二十六日在線發表於國際學術期刊「自然」上。

目前商用的鋰電池電解液通常由鋰鹽和碳酸酯類溶劑組成，鋰與碳酸酯溶劑中氧的離子偶極作用可促進鋰鹽的溶解。然而，這種溶劑浸潤性差，用量多，導致鋰電池能量密度難以進一步提升；同時，強相互作用會阻礙電池中界面電荷轉移，限制低溫性能，通常負五十℃以下電池就難以工作。

為此，科研人員設計合成了系列新型氟代烴溶劑分子，實現電解液中鋰鹽的有效溶解，成功取代了傳統的鋰-氧配位方式。

相比於傳統基於鋰—氧配位的電解液體系，氟代烴溶劑浸潤性好，利用率高，可顯著降低電解液用量；同時鋰與氟配位更弱，在低溫下電池仍可實現快速的電荷轉移過程。

基於此新型電解液體系，團隊打造出室溫條件下七百瓦時／公斤超高比能鋰電池，同時在負五十℃環境中，鋰電池仍展現出接近四百瓦時／公斤的高能量密度。

趙慶介紹，通過氟配位實現鋰鹽溶解的關鍵是調控氟原子的電子密度和溶劑分子的空間位阻，基於該電解液的鋰電池將會具有高比能、耐低溫等優勢。

陳軍表示，基於該電解液的高比能電池在新能源汽車、具身智能機器人、低空經濟以及極寒地區和航空航天等領域具有廣闊的應用潛力。

鋰電池 低溫 團隊

延伸閱讀

迎接228連假 桃園市政府：清潔隊正常收運垃圾

電動車快充不再怕電池衰退？寧德時代最新5C電池登場！

小心釀災！大掃除舊充電線、行動電源、鋰電池哪些可回收？丟錯恐罰6000元

影／肯德基蛋塔內餡電池哪來的？高市衛生局給答案了

相關新聞

陸功率半導體廠 集體漲價

華潤微電子、新潔能、宏威科技等大陸功率半導體廠商集體宣布漲價，漲幅約落在10%左右。此輪漲價潮背後，歸因於全球上游原材料...

李嘉誠賣英國電網 套現4,300億元

香港首富李嘉誠旗下長江集團（長實、長和、長建與電能）宣布，將出售英國電網（UKPN）100%股權，給法國公用事業企業En...

港私人住宅售價指數 8連漲

香港特區政府差餉物業估價署表示，一月香港私人住宅售價指數報三百○一點四，創二○二四年六月以來新高，按月升百分之○點五三，...

中歐班列「東通道」今年已破千列

中國鐵路哈爾濱局集團有限公司二十六日發佈消息，截至當日，今年以來經中歐班列東通道進出境的中歐班列總數達一千○三十四列，運...

陸多家手機 3月初將漲價

手機記憶體及記憶體晶片價格已連續多個季度保持上漲趨勢，成本壓力逐步反映到終端產品，據大陸市場通路及ＯＤＭ廠商透露，ＯＰＰ...

陸乘用車1月銷量 月減3成

中國汽車工業協會最新數據顯示，二○二六年一月，大陸品牌乘用車共銷售一三二點九萬輛，月減百分之三十二點一，年減百分之八點九...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。