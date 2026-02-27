快訊

不斷更新／228連假首日南向車潮湧 避開國道9地雷路段

陸乘用車1月銷量 月減3成

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

中國汽車工業協會最新數據顯示，二○二六年一月，大陸品牌乘用車共銷售一三二點九萬輛，月減百分之三十二點一，年減百分之八點九，佔乘用車銷售總量的百分之六十六點九，銷量佔有率比去年同期降低一點五個百分點。

分析指出，一月自主品牌頭部企業普遍面臨較大下行壓力，吉利、比亞迪、長安、奇瑞等均出現不同程度的下滑，其中比亞迪下滑達百分之五十三，主要受二○二五年十二月新能源汽車車輛購置稅免稅政策退出後，消費需求提前透支的影響。

大陸乘聯分會秘書長崔東樹二十三日表示，二○二六年大陸乘用車市場的產品銷售均價大幅上升，影響價格變化的主要是結構和銷量變化。二○二六年一月，乘用車均價人民幣十八點六萬元，均價提升人民幣一點五萬元。

崔東樹表示，隨著電動車車輛購置稅免稅政策的退出和新能源車免稅技術指標的升級，部分短續航和高耗電車型面臨改款壓力。一月的A0級電動車劇烈萎縮帶來均價的上升，二○二六年銷量增長壓力較大。

陸媒預估，二○二六年二月大陸乘用車市場將進入年內谷底期，受春節假期前後汽車消費較淡的因素影響，銷量大概率延續低迷態勢。

均價 壓力 電動

延伸閱讀

Ford坦言電動車仍是重擔：預期再虧 3 年！全球銷量首度被比亞迪超越

比亞迪提訴川普政府 要求退還所有繳納關稅

寧德時代市占率再度稱霸全球！前五大排名中國電池商就佔了4席

比亞迪1月在德銷量 比特斯拉多1倍

相關新聞

陸功率半導體廠 集體漲價

華潤微電子、新潔能、宏威科技等大陸功率半導體廠商集體宣布漲價，漲幅約落在10%左右。此輪漲價潮背後，歸因於全球上游原材料...

李嘉誠賣英國電網 套現4,300億元

香港首富李嘉誠旗下長江集團（長實、長和、長建與電能）宣布，將出售英國電網（UKPN）100%股權，給法國公用事業企業En...

港私人住宅售價指數 8連漲

香港特區政府差餉物業估價署表示，一月香港私人住宅售價指數報三百○一點四，創二○二四年六月以來新高，按月升百分之○點五三，...

中歐班列「東通道」今年已破千列

中國鐵路哈爾濱局集團有限公司二十六日發佈消息，截至當日，今年以來經中歐班列東通道進出境的中歐班列總數達一千○三十四列，運...

陸多家手機 3月初將漲價

手機記憶體及記憶體晶片價格已連續多個季度保持上漲趨勢，成本壓力逐步反映到終端產品，據大陸市場通路及ＯＤＭ廠商透露，ＯＰＰ...

陸乘用車1月銷量 月減3成

中國汽車工業協會最新數據顯示，二○二六年一月，大陸品牌乘用車共銷售一三二點九萬輛，月減百分之三十二點一，年減百分之八點九...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。