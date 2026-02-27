陸乘用車1月銷量 月減3成

中國汽車工業協會最新數據顯示，二○二六年一月，大陸品牌乘用車共銷售一三二點九萬輛，月減百分之三十二點一，年減百分之八點九，佔乘用車銷售總量的百分之六十六點九，銷量佔有率比去年同期降低一點五個百分點。

分析指出，一月自主品牌頭部企業普遍面臨較大下行壓力，吉利、比亞迪、長安、奇瑞等均出現不同程度的下滑，其中比亞迪下滑達百分之五十三，主要受二○二五年十二月新能源汽車車輛購置稅免稅政策退出後，消費需求提前透支的影響。

大陸乘聯分會秘書長崔東樹二十三日表示，二○二六年大陸乘用車市場的產品銷售均價大幅上升，影響價格變化的主要是結構和銷量變化。二○二六年一月，乘用車均價人民幣十八點六萬元，均價提升人民幣一點五萬元。

崔東樹表示，隨著電動車車輛購置稅免稅政策的退出和新能源車免稅技術指標的升級，部分短續航和高耗電車型面臨改款壓力。一月的A0級電動車劇烈萎縮帶來均價的上升，二○二六年銷量增長壓力較大。

陸媒預估，二○二六年二月大陸乘用車市場將進入年內谷底期，受春節假期前後汽車消費較淡的因素影響，銷量大概率延續低迷態勢。